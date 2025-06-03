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Украина атакует Крымский мост
Новость дня
Украина атакует Крымский мост

Азербайджанцам рекомендуют мыть руки и носить маски

17:39 693

В связи с нестабильными погодными условиями на территории страны участились случаи заражения респираторными заболеваниями, в том числе сезонной инфекцией гриппа.

В целях охраны здоровья населения страны, а также предотвращения распространения инфекционных заболеваний Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики в период праздника Гурбан-байрамы и выходные дни дает гражданам, особенно лицам, входящим в группу риска, следующие рекомендации:

* На массовых мероприятиях и в местах скопления людей использовать средства индивидуальной защиты (медицинские маски), защищающие дыхательные пути;

* Строго соблюдать гигиену рук;

* В ежедневном рационе отдавать предпочтение продуктам, богатым витаминами;

* При выборе одежды учитывать погодные условия, а не время года.

Министерство здравоохранения призывает каждого гражданина с особой чуткостью и ответственностью относиться к своему здоровью, а также защищать себя и окружающих от болезней.

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