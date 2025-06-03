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Украина атакует Крымский мост
Новость дня
Украина атакует Крымский мост

Фидан и Рубио обсудили Украину

17:58 102

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с американским сенатором Марко Рубио.

По данным источников в турецком МИД, основной темой разговора стали итоги прошедших в Стамбуле переговоров по урегулированию ситуации в Украине.

Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся в Стамбуле 2 июня. Встреча продолжалась чуть более часа в закрытом режиме. Как и в прошлый раз, делегацию России возглавлял советник президента Владимир Мединский, делегацию Украины — министр обороны Рустем Умеров.

Первая с 2022 года встреча делегаций России и Украины прошла в Стамбуле 16 мая. На ней, в частности, была достигнута договоренность об обмене пленными по формуле «1000 на 1000».

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