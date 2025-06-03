USD 1.7000
EUR 1.9425
RUB 2.1533
Подписаться на уведомления
Крымский мост открыли
Новость дня
Крымский мост открыли

Письмо Путину от премьера Пакистана

18:05 1749

Специальный помощник премьер-министра Пакистана Саид Тарик Фатеми на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым передал письмо главы правительства Исламской Республики Шахбаза Шарифа.

Как сообщили в пакистанском посольстве, письмо адресовано президенту России Владимиру Путину.

На встрече Саид Фатеми также передал от премьера о желании пакистанского руководства расширять двустороннее сотрудничество с Россией по широкому кругу вопросов, включая энергетику, транспортную связь, торговлю, сообщили ТАСС в диппредставительстве.

Сергей Лавров встретился с Саидом Фатеми 3 июня. Как сообщил российский министр, помощник премьер-министра Пакистана проинформировал о позиции республики относительно конфликта с Индией. Как сообщил The Hindu, Пакистан направил делегации парламентариев в Россию, США, Великобританию и штаб-квартиру Евросоюза в Брюсселе для разъяснения политики Исламской Республики по отношению к Индии после вооруженного столкновения сторон в мае.

Венгры получили куш в Баку
Венгры получили куш в Баку
20:14 599
Премьер-министр, я не хочу умирать!
Премьер-министр, я не хочу умирать! объектив haqqin.az
20:06 844
Газовый хаб в Турции все?
Газовый хаб в Турции все?
19:55 775
Громкий скандал в России: азербайджанец-депутат Халид Тагизаде напомнил о Сибирском ханстве. Москва хочет его наказать
Громкий скандал в России: азербайджанец-депутат Халид Тагизаде напомнил о Сибирском ханстве. Москва хочет его наказать
18:25 3744
Крымский мост открыли
Крымский мост открыли видео; обновлено 20:30
20:30 10456
Путин держит Трампа на кукане
Путин держит Трампа на кукане главная тема
16:26 3063
У русских живые дети. А у украинцев – не дети. А так, статистика
У русских живые дети. А у украинцев – не дети. А так, статистика слово публицисту; все еще актуально
02:31 6043
Русские и украинцы разошлись. Доволен один Эрдоган
Русские и украинцы разошлись. Доволен один Эрдоган главная тема; все еще актуально
03:07 8046
Посол рассказал, что мешает отношениям Баку и Вашингтона
Посол рассказал, что мешает отношениям Баку и Вашингтона
19:25 1086
Разгорается конфликт между Пашиняном и католикосом
Разгорается конфликт между Пашиняном и католикосом
18:55 1381
Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка
Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка обновлено 17:28
17:28 16110

ЭТО ВАЖНО

Венгры получили куш в Баку
Венгры получили куш в Баку
20:14 599
Премьер-министр, я не хочу умирать!
Премьер-министр, я не хочу умирать! объектив haqqin.az
20:06 844
Газовый хаб в Турции все?
Газовый хаб в Турции все?
19:55 775
Громкий скандал в России: азербайджанец-депутат Халид Тагизаде напомнил о Сибирском ханстве. Москва хочет его наказать
Громкий скандал в России: азербайджанец-депутат Халид Тагизаде напомнил о Сибирском ханстве. Москва хочет его наказать
18:25 3744
Крымский мост открыли
Крымский мост открыли видео; обновлено 20:30
20:30 10456
Путин держит Трампа на кукане
Путин держит Трампа на кукане главная тема
16:26 3063
У русских живые дети. А у украинцев – не дети. А так, статистика
У русских живые дети. А у украинцев – не дети. А так, статистика слово публицисту; все еще актуально
02:31 6043
Русские и украинцы разошлись. Доволен один Эрдоган
Русские и украинцы разошлись. Доволен один Эрдоган главная тема; все еще актуально
03:07 8046
Посол рассказал, что мешает отношениям Баку и Вашингтона
Посол рассказал, что мешает отношениям Баку и Вашингтона
19:25 1086
Разгорается конфликт между Пашиняном и католикосом
Разгорается конфликт между Пашиняном и католикосом
18:55 1381
Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка
Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка обновлено 17:28
17:28 16110
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться