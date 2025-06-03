Азербайджан и Сенегал наводят мосты

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 3 июня встретился с министром государственного управления и реформ государственной службы Сенегала Оливье Букалом, об этом сообщает Кабинет министров.

Согласно информации, на встрече было отмечено, что Азербайджан придает значение развитию связей с африканскими государствами, в том числе с Сенегалом. Выражено удовлетворение сотрудничеством между двумя странами в рамках международных организаций.

На встрече была подчеркнута важность Меморандума о взаимопонимании, подписанного в рамках визита О.Букала между Государственным агентством по обслуживанию граждан и социальным инновациям при президенте Азербайджана (ASAN xidmət) и Министерством государственного управления и реформ государственной службы Сенегала.

На встрече обсуждались перспективы развития азербайджано-сенегальских отношений в различных сферах.