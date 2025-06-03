Первый «сухой порт» заработал в Тбилиси

«Сегодня мы стали свидетелями очень важного события в нашей столице - официально открывается и начинает полноценно функционировать Тбилисский сухой порт, который является первым в регионе современным железнодорожным, контейнерным и грузовым терминалом. Тбилисский сухой порт строится тремя фазами на территории в 28,5 гектара. Уже заработала первая фаза, во что была вложена инвестиция в $21 млн. После завершения первой фазы будет возможна обработка 100 тыс. контейнеров в год», - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на церемонии открытия порта.

По словам премьера Грузии, после завершения всех трех фаз пропускная способность порта составит 200 тыс. контейнеров в год. Кобахидзе назвал терминал важнейшим стратегическим объектом, который сыграет ключевую роль в увеличении торговых потоков из Китая и Центральной Азии по Срединному коридору. Тбилисский сухой порт, отметил премьер, будет обслуживать не только грузинские морские порты, но и станет контейнерным хабом и депо для других государств.

Кобахидзе заявил, что стратегическое расположение сухого порта даст прямой доступ к международным автомагистралям, связь с национальной железнодорожной сетью, близость к границам Армении и Азербайджана, международному аэропорту Тбилиси делает его одним из самых эффективных логистических центров регион. Тбилисский сухой порт построен на окраине столицы вблизи международного аэропорта, а также Самгорского железнодорожного вокзала. Он является совместным предприятием компаний Abu Dhabi Ports Group из ОАЭ, норвежской Wilhelmsen Port Services и грузинской Inveco LLC.