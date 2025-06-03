Громкий скандал в России: азербайджанец-депутат Халид Тагизаде напомнил о Сибирском ханстве. Москва хочет его наказать

Депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа Халид Тагизаде назвал Сибирь «древней тюркской землей». Заявление депутата вызвало громкий скандал в российском общественном мнении. Были направлены жалобы в правоохранительные органы, и под давлением депутат был вынужден принести извинения. Однако это не успокоило местную общественность. 47-летний Халид Бёюкага оглы Тагиев родом из Сумгаита, выпускник Красноярского государственного университета. Некоторое время работал экспертом-криминалистом в управлении внутренних дел города Югра. Был избран в местную Думу от коммунистов. Является одним из лидеров азербайджанской диаспоры в Ханты-Мансийске. 30 мая, во время обсуждений в Думе ХМАО, ряд депутатов выразили обеспокоенность снижением рождаемости среди коренного населения округа и ростом числа детей, рождающихся в семьях мигрантов, включая узбеков и таджиков. Также прозвучали тревоги по поводу увеличения потока мигрантов в регион.

В ответ депутат Тагизаде отметил, что «приезжие бывают разные». Он напомнил, что Югра и часть Тюменской области когда-то входили в состав Сибирского ханства, последним правителем которого был хан Кучум из династии Шибанидов — правящей узбекской династии, происходившей из Бухарского ханства. Тагизаде предположил, что мигранты едут в ХМАО, как на свою историческую родину. Спикер Думы ХМАО Борис Хохряков прервал депутата и призвал соблюдать регламент. Тем не менее, выступление Тагизаде попало в Сеть и вызвало широкий общественный резонанс. На следующий день после заседания Хохряков сообщил, что думская комиссия по этике рассмотрит инцидент и даст оценку высказываниям Тагизаде. Слова Халида Тагизаде о существовавшем в средние века тюркском ханстве в Сибири вызвали столь сильный гнев и протест, что уже на следующий день он был вынужден принести извинения на своей странице «ВКонтакте». По словам парламентария, «он лишь предположил такую трактовку и не утверждал это как факт». Он признал, что его слова могли быть поняты неоднозначно, и выразил сожаление, добавив, что не хотел никого оскорбить.

«Это было именно предположение, а не категоричное утверждение. Моя реплика дала возможность ее неоднозначной трактовки, о чем я сожалею и приношу глубочайшие извинения всем, кого это могло задеть», — написал Тагизаде. Он заявил, что в озвученном им предположении, будто «узбеки возвращаются в Югру на историческую родину», не было «никакого иного подтекста, кроме стремления к объективному анализу ситуации и поиску путей для укрепления единства многонационального населения региона». Тагизаде также пояснил, что сделал это заявление в попытке смягчить напряженную дискуссию между депутатом Михаилом Селюковым и заместителем губернатора Всеволодом Кольцовым — между ними разгорелся спор по поводу количества рожениц среди мигрантов. Однако извинения депутата азербайджанского происхождения не помогли уладить скандал. Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов назвал скандальное выступление югорского парламентария Тагизаде «псевдоисторической лекцией». По его мнению, подобные заявления должны наказываться «показательно и жестко». Иванов направил обращение к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить высказывания Халида Тагизаде после его слов о том, что «Югра — родина узбеков». Иванова возмутило, что «бывший преподаватель химии публично читает псевдоисторическую лекцию, в которой можно усмотреть признаки нарушения территориальной целостности и подрыва суверенитета России». «Я направил запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой дать оценку публичному высказыванию депутата думы ХМАО-Югры о том, что ХМАО — Югра и часть Тюменской области, цитата, «исторически часть Сибирского ханства», которыми в свое время правила «узбекская династия», поэтому узбеки «может быть, едут сюда как на историческую родину».

Уверен, в данной ситуации необходимо не только дать максимально точную правовую оценку, но и, в случае выявления нарушений, наказать показательно и жестко. Показательно и жестко. Потому что в таком контексте статус депутата, равно как и любой иной публичный статус — это, по сути, отягчающее обстоятельство», — подчеркнул Иванов. Депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Сысоев также призвал «действовать жестче» и обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой проверить высказывания депутата Тагизаде на предмет «разжигания межнациональной розни и угрозы территориальной целостности России». Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Кирилл Кабанов также расценил заявление Тагизаде как «проявление экстремизма» и «попытку развала страны через откровенную фальсификацию истории». Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев назвал Тагизаде «провокатором», а его высказывания ― «идиотскими». Матвеев также расценил реплику югорского парламентария как «атаку на всю Россию» и «обоснование замещения коренного народа мигрантами». В МВД России также отреагировали на скандал и напомнили о юридической ответственности за подобные заявления. На самом деле депутат Тагизаде в своем выступлении напомнил, в том числе, о факте, упоминаемом в российских источниках, учебниках и исторических изданиях. К примеру, в «Большой российской энциклопедии» о Сибирском ханстве говорится следующее: