Президент Сирии впервые за 60 лет выступит в ООН

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в сентябре посетит с визитом Соединенные Штаты, сообщает телеканал Syria TV со ссылкой на источники.

«Эксклюзивные источники сообщили Syria TV, что президент Сирии Ахмад аш-Шараа посетит США в сентябре и выступит на заседании в ООН»,— говорится в публикации на сайте телеканала.

Как отмечает телеканал, это будет первое выступление президента Сирии в ООН за последние 60 лет.

В апреле министр иностранных дел Сирии Асад аш-Шайбани поднял новый флаг своей страны в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Он назвал этот момент «историческим». По словам дипломата, сирийцы ждали этого шага 14 лет.