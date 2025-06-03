Разгорается конфликт между Пашиняном и католикосом

«Если выяснится, что Гарегин II действительно нарушил обет безбрачия и имеет ребенка, то он не может быть католикосом всех армян, поскольку с момента возникновения этого обстоятельства [рождения ребенка], он не мог считаться священником, соблюдающим обет безбрачия. Я заявляю это со всем уважением к праву каждого на тайну личной и семейной жизни, но католикос не может иметь подобной личной жизни. Я поднимаю этот вопрос как последователь Армянской апостольской церкви, поскольку вижу угрозу духовной безопасности, я также говорю это как премьер-министр Республики Армения, поскольку вижу угрозу государственной безопасности».

В заключение заявления, опубликованного 1 июня, Пашинян призвал первопрестольный Эчмиадзин обозначить свою позицию по поднятой теме. Ответ церкви последовал на следующий день. 2 июня в Эчмиадзине под председательством Гарегина II прошло заседание верховного духовного совета с участием епископов и духовных предстоятелей епархий из Армении и диаспоры.

3 июня Пашинян вновь вернулся к этой теме, потребовав у Эчмиадзина «четко прояснить, нарушил ли Гарегин II обет безбрачия и имеет ли он ребенка?». К нападкам на церковь присоединились и другие члены правящей партии «Гражданский договор», а также жена Пашиняна Анна Акопян.

С критикой Пашиняна в связи с его нападками на католикоса выступила не только армянская оппозиция, но и правозащитники. Более 15 НКО подписали обращение, в котором осудили поведение премьера. Правозащитники усмотрели в словах Пашиняна проявление женоненавистничества и назвали недопустимым публикацию каких-либо данных, позволяющих идентифицировать женщину, которую, предположительно, могли связывать близкие отношения с католикосом. Правозащитники потребовали у Пашиняна удалить пост, «направленный против женщины», и публично извиниться.