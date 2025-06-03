Посол рассказал, что мешает отношениям Баку и Вашингтона

По его словам, 907-я поправка несправедливо была принята к Азербайджану в период, когда азербайджанские территории находились под оккупацией, а в регионе происходили этнические чистки (в отношении азербайджанцев): «Принятие поправки стало возможным в результате давления со стороны отдельных лоббистских групп в Конгрессе».

Ибрагим заявил, что между США и Азербайджаном существуют прочные связи: «Учитывая стратегическое положение Азербайджана, наши отношения с США продолжат развиваться. Азербайджан играет роль почти в каждом критическом вопросе, который имеет значение для США. И для Азербайджана США важны не только потому, что это мировая сверхдержава, но и потому, что у нас много общих интересов и ценностей».

Посол также сказал, что Азербайджан тесно сотрудничает с Соединенными Штатами и Израилем уже долгое время, что внесло вклад в безопасность Южного Кавказа и других регионов. По его словам, развитие сотрудничества Азербайджан-Израиль-США отвечает интересам всех трех стран, и Баку заинтересован в его дальнейшем углублении.

В качестве примера Хазар Ибрагим привел Срединный коридор: «Это самый короткий, быстрый и экономически эффективный маршрут, соединяющий Европу и Азию. Этот коридор принесет пользу Израилю и Азербайджану. И, конечно же, Соединенные Штаты — будучи мировой сверхдержавой и играя в этом проекте важную роль — также выиграют от него». Он отметил, что «мы говорим не только о нефти и газе, перевозим и другие грузы, которые могут принести пользу Израилю и соседним странам. Мы рассматриваем это в региональном и целостном контексте».