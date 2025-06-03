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Крымский мост открыли
Новость дня
Крымский мост открыли

Усилился рост нефти

19:39 517

Вечером во вторник, 3 июня, усилился подъем нефтяных котировок.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures, по данным на 18:53 по бакинскому времени повысилась на $1,09 (1,69%), до $65,72 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $1,23 (1,97%), до $63,75 за баррель.

Рынок следит за развитием ситуации в канадской провинции Альберта, где нефтедобывающие компании резко сократили добычу из-за лесных пожаров. В результате пожаров приостановлена работа мощностей, на которые приходится добыча в размере порядка 350 тыс. баррелей в сутки, или 7% всего производства нефти в Канаде, передает Интерфакс.

Негативным фактором стало ухудшение прогноза для мировой экономики от Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). ОЭСР во вторник понизила прогноз увеличения глобального ВВП на 2025 год до 2,9% с ожидавшихся в марте 3,1%, на 2026 год - до 2,9% с 3%.

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