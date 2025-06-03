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Крымский мост открыли
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Крымский мост открыли

Россия обвиняет Украину в подрыве мостов

19:48 809

Главное следственное управление Следственного комитета (СК) РФ квалифицировало произошедшие 31 мая и 1 июня инциденты на железной дороге в Брянской и Курской областях как теракты.

Во вторник, 3 июня, официальный представитель ведомства Светлана Петренко обвинила в обрушении мостов власти Украины. «Проведены первоначальные следственные действия, в ходе которых изъяты части взрывных устройств, а также иные вещественные доказательства», - приводится заявление Петренко в Telegram-канале СК РФ.

На месте происшествия в Брянской области

По ее словам, жертвами обрушения мостов стали семь человек, еще 113 пострадавшим оказывается медицинская помощь.

В Брянской области на железнодорожном перегоне Выгоничи - Пильшино поздним вечером 31 мая произошло обрушение конструкции автомобильного моста, обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климово - Москва. Поезд сошел с рельсов, погибли семь человек и пострадали 66, в том числе трое детей. Губернатор Брянской области Александр Богомаз и Следственный комитет после аварии заявили о подрыве моста.

В Железногорском районе Курской области в ночь на 1 июня произошло обрушение моста во время движения товарного поезда. В результате часть поезда упала на автомобильную дорогу, началось возгорание, сообщил и.о. губернатора региона Александр Хинштейн. В результате инцидента пострадали три человека.

В тот же день Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовных дел по фактам обрушения транспортных мостов в Брянской и Курской областях.

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