Депутат-азербайджанец бежал из России в Азербайджан

Этого замечания оказалось достаточно, чтобы против депутата началась масштабная кампания на федеральном уровне. Тагизаде обвинили в «сепаратизме», «провокации», «посягательстве на суверенитет России» и других тяжких преступлениях. В адрес генпрокурора России было направлено обращение с требованием возбудить дело против депутата. Его также призвали лишить депутатского мандата в думе Ханты-Мансийского автономного округа.

Напомним, что в ходе обсуждений в местном законодательном органе автономного округа ряд депутатов выразили обеспокоенность снижением рождаемости среди коренного населения и, напротив, ростом числа мигрантов и их детей. В ответ на это Халид Тагизаде заявил, что мигранты на самом деле возвращаются в Сибирь - на свою историческую родину, поскольку в средние века эта территория входила в состав узбекского ханства, находившегося под властью Шейбанидов.

Депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа, выходец из Азербайджана Халид Тагизаде покинул Россию на фоне усилившегося давления федерального уровня. Российские СМИ сообщают, что он вылетел в Азербайджан 3 июня.

После выступления Тагизаде публично извинился, однако позже прекратил контакты с журналистами и не явился на заседание комитета думы, членом которого является. Заседание состоялось 2 июня. Уже 3 июня было объявлено, что в думе будет рассмотрен вопрос, касающийся его статуса. По всей видимости, опасаясь, что в этот день его лишат мандата, а затем арестуют, депутат принял решение покинуть Россию. По информации портала URA.ru, ссылающегося на источники в политических кругах региона, он приобрел билет на 3 июня и вылетел в Азербайджан.

В тот же день в думе Ханты-Мансийского округа прошло внеочередное заседание, на котором обсуждались высказывания Халида Тагизаде, заявившего, что Югра может быть исторической родиной узбеков. По итогам заседания депутаты приняли решение отстранить Тагизаде от должности заместителя председателя комитета по социальному развитию. Однако сам мандат пока сохранили.

«На сегодняшний день оснований для лишения его мандата нет», — сообщил источник. По его словам, материалы проверки переданы в прокуратуру.

Согласно законодательству, лишить депутата мандата за его выступление невозможно — это может быть сделано только в случае возбуждения уголовного дела. Ранее депутат государственной думы России Максим Иванов направил обращение в Генпрокуратуру с требованием возбудить дело против Тагизаде по статьям о сепаратизме и разжигании межнациональной розни. Реакция прокуратуры на это обращение пока неизвестна.

Халид Тагизаде был избран в региональную думу от коммунистов.

По данным источников, фракция КПРФ настаивала на его отставке, поскольку он уже давно исключен из партии. Несмотря на это, Тагизаде по-прежнему сохраняет депутатское кресло в окружном парламенте — до окончания проверок со стороны силовых структур, которые должны установить наличие или отсутствие в его высказываниях признаков экстремизма.

Спикер окружной думы Борис Хохряков заявил, что на данный момент депутаты не вправе досрочно прекращать полномочия коллеги, поскольку в соответствии с федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» и законом автономного округа «О статусе депутата думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» нарушение правил депутатской этики не является основанием для лишения мандата.

«Однако в случае принятия юридических решений в отношении депутата Тагизаде в соответствии с российским законодательством дума обязательно вернется к этому вопросу», — подчеркнул председатель думы.