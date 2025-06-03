Газовый хаб в Турции все?

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Российский «Газпром» свернул работу над проектом газового хаба в Турции, который рассматривался как способ частично вернуть утраченные после вторжения в Украину позиции на европейском энергетическом рынке.

С идеей использовать Турцию — страну, куда уже ведут два крупных российских трубопровода, — выступил президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года, вскоре после взрывов на «Северных потоках». Президент тогда предлагал построить новые трубы по дну Черного моря, которые бы обеспечили поток газа в объеме до 55 млрд кубометров в год. Он утверждал, что маршрут был бы экономически выгоднее и безопаснее других направлений в Европу.

Издание пишет, что проект фактически не продвинулся: сначала идея вызвала удивление в «Газпроме», а позже в компании пришли к выводу, что реализация невозможна. Причинами стали экономические и инфраструктурные ограничения, а также разногласия по вопросам контроля над газовыми потоками.

По данным источников Bloomberg, Турция с самого начала заявила, что будет самостоятельно заниматься продажами газа, полученного через хаб, а «Газпром» будет только поставщиком. Российская сторона была не готова к таким условиям. Кроме того, в Турции отсутствует достаточная пропускная способность газопроводов в южную Европу — через Болгарию и Грецию. Это ограничивает возможность создания полноценной торговой площадки с собственным индексом цен.

На протяжении последних месяцев, по информации Bloomberg, в «Газпроме» перестали обсуждать проект как внутри компании, так и с представителями российского правительства. Пресс-службы «Газпрома», вице-премьера Александра Новака и Кремля отказались от комментариев.

Представитель турецкой стороны, на условиях анонимности, сообщил агентству, что Турция сохраняет готовность к сотрудничеству по проекту, но признает, что процесс затянулся. Минэнерго Турции и оператор трубопроводов Botas комментировать ситуацию отказались.