USD 1.7000
EUR 1.9425
RUB 2.1533
Подписаться на уведомления
Крымский мост открыли
Новость дня
Крымский мост открыли

Газовый хаб в Турции все?

19:55 797

Российский «Газпром» свернул работу над проектом газового хаба в Турции, который рассматривался как способ частично вернуть утраченные после вторжения в Украину позиции на европейском энергетическом рынке.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

С идеей использовать Турцию — страну, куда уже ведут два крупных российских трубопровода, — выступил президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года, вскоре после взрывов на «Северных потоках». Президент тогда предлагал построить новые трубы по дну Черного моря, которые бы обеспечили поток газа в объеме до 55 млрд кубометров в год. Он утверждал, что маршрут был бы экономически выгоднее и безопаснее других направлений в Европу.

Издание пишет, что проект фактически не продвинулся: сначала идея вызвала удивление в «Газпроме», а позже в компании пришли к выводу, что реализация невозможна. Причинами стали экономические и инфраструктурные ограничения, а также разногласия по вопросам контроля над газовыми потоками.

По данным источников Bloomberg, Турция с самого начала заявила, что будет самостоятельно заниматься продажами газа, полученного через хаб, а «Газпром» будет только поставщиком. Российская сторона была не готова к таким условиям. Кроме того, в Турции отсутствует достаточная пропускная способность газопроводов в южную Европу — через Болгарию и Грецию. Это ограничивает возможность создания полноценной торговой площадки с собственным индексом цен.

На протяжении последних месяцев, по информации Bloomberg, в «Газпроме» перестали обсуждать проект как внутри компании, так и с представителями российского правительства. Пресс-службы «Газпрома», вице-премьера Александра Новака и Кремля отказались от комментариев.

Представитель турецкой стороны, на условиях анонимности, сообщил агентству, что Турция сохраняет готовность к сотрудничеству по проекту, но признает, что процесс затянулся. Минэнерго Турции и оператор трубопроводов Botas комментировать ситуацию отказались.

Венгры получили куш в Баку
Венгры получили куш в Баку
20:14 633
Премьер-министр, я не хочу умирать!
Премьер-министр, я не хочу умирать! объектив haqqin.az
20:06 873
Газовый хаб в Турции все?
Газовый хаб в Турции все?
19:55 798
Громкий скандал в России: азербайджанец-депутат Халид Тагизаде напомнил о Сибирском ханстве. Москва хочет его наказать
Громкий скандал в России: азербайджанец-депутат Халид Тагизаде напомнил о Сибирском ханстве. Москва хочет его наказать
18:25 3772
Крымский мост открыли
Крымский мост открыли видео; обновлено 20:30
20:30 10488
Путин держит Трампа на кукане
Путин держит Трампа на кукане главная тема
16:26 3068
У русских живые дети. А у украинцев – не дети. А так, статистика
У русских живые дети. А у украинцев – не дети. А так, статистика слово публицисту; все еще актуально
02:31 6044
Русские и украинцы разошлись. Доволен один Эрдоган
Русские и украинцы разошлись. Доволен один Эрдоган главная тема; все еще актуально
03:07 8050
Посол рассказал, что мешает отношениям Баку и Вашингтона
Посол рассказал, что мешает отношениям Баку и Вашингтона
19:25 1106
Разгорается конфликт между Пашиняном и католикосом
Разгорается конфликт между Пашиняном и католикосом
18:55 1396
Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка
Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка обновлено 17:28
17:28 16126

ЭТО ВАЖНО

Венгры получили куш в Баку
Венгры получили куш в Баку
20:14 633
Премьер-министр, я не хочу умирать!
Премьер-министр, я не хочу умирать! объектив haqqin.az
20:06 873
Газовый хаб в Турции все?
Газовый хаб в Турции все?
19:55 798
Громкий скандал в России: азербайджанец-депутат Халид Тагизаде напомнил о Сибирском ханстве. Москва хочет его наказать
Громкий скандал в России: азербайджанец-депутат Халид Тагизаде напомнил о Сибирском ханстве. Москва хочет его наказать
18:25 3772
Крымский мост открыли
Крымский мост открыли видео; обновлено 20:30
20:30 10488
Путин держит Трампа на кукане
Путин держит Трампа на кукане главная тема
16:26 3068
У русских живые дети. А у украинцев – не дети. А так, статистика
У русских живые дети. А у украинцев – не дети. А так, статистика слово публицисту; все еще актуально
02:31 6044
Русские и украинцы разошлись. Доволен один Эрдоган
Русские и украинцы разошлись. Доволен один Эрдоган главная тема; все еще актуально
03:07 8050
Посол рассказал, что мешает отношениям Баку и Вашингтона
Посол рассказал, что мешает отношениям Баку и Вашингтона
19:25 1106
Разгорается конфликт между Пашиняном и католикосом
Разгорается конфликт между Пашиняном и католикосом
18:55 1396
Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка
Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка обновлено 17:28
17:28 16126
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться