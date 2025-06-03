Газа (Палестина). Еще один удар Израиля по Газе
Лондон (Великобритания). Актриса Палома Фейт (в центре) с активистами открывает баннер на Вестминстерском мосту с сообщением от палестинского ребенка: «Премьер-министр, я не хочу умирать»
Париж (Франция). Активисты Greenpeace украли из музея восковую фигуру Эммануэля Макрона и установили ее у посольства России рядом с баннером с надписью: «Украина горит, бизнес продолжается»
Бирмингем (Великобритания). Мусорщики бастуют из-за планов властей сократить расходы
Сутамарчан (Колумбия). Ежегодная Томатная битва («Томатина»)
Катания (Италия). Извержение вулкана Этна
Мекка (Саудовская Аравия). Утренняя молитва паломников в Мечети аль-Харам