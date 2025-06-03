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Крымский мост открыли
Новость дня
Крымский мост открыли

Премьер-министр, я не хочу умирать!

объектив haqqin.az
Отдел информации
20:06 875

Газа (Палестина). Еще один удар Израиля по Газе

Лондон (Великобритания). Актриса Палома Фейт (в центре) с активистами открывает баннер на Вестминстерском мосту с сообщением от палестинского ребенка: «Премьер-министр, я не хочу умирать»

Париж (Франция). Активисты Greenpeace украли из музея восковую фигуру Эммануэля Макрона и установили ее у посольства России рядом с баннером с надписью: «Украина горит, бизнес продолжается»

Бирмингем (Великобритания). Мусорщики бастуют из-за планов властей сократить расходы

Сутамарчан (Колумбия). Ежегодная Томатная битва («Томатина»)

Катания (Италия). Извержение вулкана Этна

Мекка (Саудовская Аравия). Утренняя молитва паломников в Мечети аль-Харам

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Премьер-министр, я не хочу умирать!
Премьер-министр, я не хочу умирать! объектив haqqin.az
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Газовый хаб в Турции все?
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Громкий скандал в России: азербайджанец-депутат Халид Тагизаде напомнил о Сибирском ханстве. Москва хочет его наказать
Громкий скандал в России: азербайджанец-депутат Халид Тагизаде напомнил о Сибирском ханстве. Москва хочет его наказать
18:25 3773
Крымский мост открыли
Крымский мост открыли видео; обновлено 20:30
20:30 10491
Путин держит Трампа на кукане
Путин держит Трампа на кукане главная тема
16:26 3068
У русских живые дети. А у украинцев – не дети. А так, статистика
У русских живые дети. А у украинцев – не дети. А так, статистика слово публицисту; все еще актуально
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Русские и украинцы разошлись. Доволен один Эрдоган
Русские и украинцы разошлись. Доволен один Эрдоган главная тема; все еще актуально
03:07 8050
Посол рассказал, что мешает отношениям Баку и Вашингтона
Посол рассказал, что мешает отношениям Баку и Вашингтона
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Разгорается конфликт между Пашиняном и католикосом
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Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка
Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка обновлено 17:28
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