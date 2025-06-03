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Венгры получили куш в Баку

Отдел экономики
20:14 639

Венгерская компания MOL Hungarian Oil and Gas Plc (MOL Group) и SOCAR согласовали 3 июня основные условия будущего соглашения о разведке, разработке и разделе продукции на месторождении «Шемаха-Гобустан» на суше Азербайджана, сообщила SOCAR.

MOL станет оператором проекта с долей 65%, SOCAR будет принадлежать 35% акций в проекте.

«Подписание этого нового соглашения с SOCAR подтверждает нашу приверженность углублению сотрудничества и будущей разведке в Азербайджане. Поскольку в этом году MOL Group отмечает пятую годовщину своего присутствия в Азербайджане, расширение нашего стратегического партнерства является свидетельством отличного сотрудничества и общих взглядов», - заявил председатель и главный исполнительный директор компании MOL Hungarian Oil and Gas Жолтом Хернади.

В настоящее время MOL в Азербайджане имеет 9,57% доли в проекте разработки блока «Азери-Чираг-Гюнешли» и 8,9% в проекте нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.

Ранее президент Азербайджана поручил SOCAR подготовить непосредственно контракт по данным месторождениям к подписанию в начале 2026 года (обычно до этого времени уточняются основные принципы соглашения).

Напомним, что 20 сентября 2024 года MOL подписала в Баку Меморандум о взаимопонимании с SOCAR по разведке, разработке и добыче на блоке суши «Шемаха-Гобустан».

Это один из старейших нефтеносных блоков Азербайджана, и для извлечения «черного золота» на нем необходима реабилитация, инвестиции и новые технологии.

Венгрия, ранее использовавшая российские энергоносители, сейчас проводит политику диверсификации источников сырья и видит в Азербайджане надежного партнера с ясными условиями сделок.

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