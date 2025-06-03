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На Уолл-стрит прогнозируют обвал доллара

20:40 2619

Финансовые компании с Уолл-стрит ухудшают свои прогнозы, предполагая дальнейшее ослабление доллара. Об этом пишет Bloomberg.

Так, американский финансовый конгломерат Morgan Stanley, ссылаясь на риски торговых войн, начатых президентом США Дональдом Трампом, прогнозирует в 2026 году падение курса доллара к евро до 1,25, что выше недавних пессимистических оценок (1,12-1,15). В JPMorgan точных цифр не называют, но советуют вместо доллара ставить на евро и иену, а в Goldman Sachs Group говорят о проблемах для доллара при «затруднении ситуации с тарифами».

«Инвесторы за пределами США пересматривают свои риски по отношению к Америке как с точки зрения активов, так и с точки зрения валютных рисков, которые они связывают с этими активами. Они используют свои коэффициенты хеджирования, и это один из факторов, который будет оказывать понижательное давление на доллар в течение следующих 12 месяцев», - говорит глобальный руководитель макростратегии в Morgan Stanley Мэтью Хорнбах.

«Мы считаем, что в среднесрочной перспективе формируется ситуация в направлении слабого доллара», - сказал стратег Wells Fargo в Нью-Йорке Аруп Чаттерджи.

Также прогнозируется падение доходности 10-летних казначейских облигаций США до 4% к концу 2025 года и дальнейшее снижение в 2026 году на фоне ожидаемого снижения ставки ФРС на 175 базисных пунктов.

По мнению Goldman Sachs, доллар остается переоцененным примерно на 15%, что указывает на дальнейшее его ослабление из-за изменения глобальных инвестиционных потоков.

На этом фоне 3 июня доллар опускался к евро до 1,1454, но после отошел на 1,1371.

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