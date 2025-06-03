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Крымский мост открыли
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Крымский мост открыли

Большой срок экс-президенту

20:50 1523

Суд Первомайского района Кыргызстана заочно приговорил к 11,5 годам лишения свободы бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщает ТАСС.

У Атамбаева также конфисковали имущество и лишили всех госнаград. Его признали виновным в незаконном получении земельных участков в селе Кой-Таш, организации беспорядков в населенном пункте, а также в коррупции при проведении модернизации теплоэнергоцентрали Бишкека.

17 апреля суд Первомайского района заочно признал Атамбаева виновным по уголовному делу о незаконном освобождении из заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, но не стал назначать наказание из-за срока давности дела. 

В октябре 2020 года Атамбаева выпустили из СИЗО Госкомитета национальной безопасности по требованию протестующих. Через несколько дней его снова задержали и обвинили в организации массовых беспорядков. В том же месяце Первомайский районный суд Бишкека изменил экс-главе государства меру пресечения на домашний арест. В ноябре 2020-го Верховный суд Кыргызстана отменил приговор Атамбаеву. 14 февраля 2023 года после 3,5 года пребывания в исправительной колонии Атамбаев был отпущен на свободу и покинул Кыргызстан. Он заявил, что собирается пройти обследование и курс лечения в Испании.

Атамбаев был лидером крупнейшей парламентской партии социал-демократов Кыргызстана. Руководил страной с 2011 по 2017 год.

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