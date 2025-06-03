Глава крымскотатарского Меджлиса обратился к россиянам в Крыму

«Специально записываю обращение на русском языке, чтобы было понятно гражданам России, которые незаконно пребывают на территории оккупированного Крыма. Речь идет о тех, кто поселился в Крыму с 27 февраля 2014 года по сегодняшний день. А также о тех, кто находится в настоящее время в оккупированном Крыму, так сказать, «на отдыхе».

Как вы уже осознаете, незаконно построенный Керченский мост, который связывает оккупированный Крым с территорией страны агрессора - России, скоро будет снесен. И вы можете оказаться в своеобразном «мешке». Поэтому я настоятельно рекомендую вам срочно покинуть полуостров и отправиться домой, в Россию, в те места, откуда вы незаконно приехали в оккупированный Крым», - говорится в обращении Чубарова.

По словам Чубарова, его обращение не связано с желанием обезопасить россиян от реальной опасности: «Нет, здесь более прозаические причины, связанные с подготовкой к деоккупации, освобождению Крыма. Если вы останетесь к этому времени в Крыму, то русские генералы вас обязательно используют в качестве живого щита для спасения своих шкур. Итак, граждане России, которые незаконно находятся в оккупированном Крыму, не откладывайте на завтра свой отъезд из Крыма. Просто можете не успеть».

Служба безопасности Украины утверждает, что провела «новую спецоперацию» по подводному подрыву опор Крымского моста. В заявлении спецслужбы говорится, что в рамках операции, которая длилась несколько месяцев, агенты СБУ заминировали опоры Крымского моста и активировали «первое взрывное устройство» мощностью около 1100 килограммов в тротиловом эквиваленте в 4:44 утра 3 июня. В результате взрыва повреждены подводные части опор моста, заявили в СБУ. «Фактически мост находится в аварийном состоянии», — говорится в пресс-релизе. Операцию, как заявили в СБУ, лично контролировал глава службы Василий Малюк. «Бог любит троицу, а СБУ всегда доводит до конца задуманное и никогда не повторяется. Ранее мы дважды поразили Крымский мост в 2022 и 2023 годах. Сегодня продолжили эту традицию уже под водой», — заявил он.