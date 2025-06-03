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Индия не успокаивается

22:08 1144

Вооруженным силам Индии нужно «сохранять бдительность» из-за незавершившейся операции «Синдур» против Пакистана. Так заявил начальник индийского штаба обороны генерал Анил Чаухан в эфире телеканала ANI.

«Операция «Синдур» еще не завершена, она продолжается. Это временное прекращение боевых действий. Необходимо сохранять бдительность», — утверждает начальник штаба обороны.

Чаухан добавил, что Индия якобы не хочет вступать в затяжной конфликт с Пакистаном. По его словам, это связано с тем, что ведение боевых действий «требует больших расходов».

Индийско-пакистанские отношения обострились после теракта 22 апреля в Пахалгаме в Джамму и Кашмире. В ночь на 7 мая ВС Индии нанесли удары по целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира. Пакистан нанес ответные удары, заявив, что использовал истребители китайского производства, чтобы сбить пять самолетов индийских ВВС, включая три французских Rafale. 10 мая стороны согласовали режим прекращения огня.

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