И пришли мы в Карабах с новой политической культурой

Совместные поездки лидеров азербайджанских политических партий на освобожденные от оккупации территории постепенно превращаются из формальной инициативы в живую политическую традицию. Это уже не разовые визиты, а устойчивый и символичный ритуал, который все чаще воспринимается, как индикатор единства и зрелости политической системы страны. Инициатива президента Ильхама Алиева поощрять диалог между партиями и ветвями власти создает пространство, в котором демократия перестает быть абстрактной концепцией и становится частью повседневной политической жизни. Как правило, такие поездки находят живой отклик в обществе, и это закономерно. Для многих они стали наглядным подтверждением национального согласия и внутреннего сплочения. Очередной, седьмой по счету визит состоялся 3 июня. Он был организован отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации президента, а маршрут на этот раз пролегал через Джебраил и Зангилан.

До этого делегации уже побывали в Агдаме, дважды в Шуше, в Зангилане, Ходжалах, Аскеране, Ханкенди и Лачине. Все эти поездки стали шагами к формированию устойчивого политического диалога, к которому присоединились не только партийные лидеры, но и ученые, эксперты, журналисты, представители общественности. Конференции, круглые столы, теледебаты, открытые дискуссии и такие совместные визиты стали естественной частью того процесса, который сегодня принято называть новой политической культурой Азербайджана. В этот раз в составе делегации на юг страны отправились более 70 человек: представители 24 политических партий, политологи, обозреватели, редакторы ведущих газет, руководители интернет-каналов. Программа визита была насыщенной и многослойной. Первой остановкой стали окрестности города Горадиз. Здесь участникам показали, как работает Агентство по разминированию. Возможность воочию наблюдать за тем, как специалисты обезвреживают оставленные противником мины и фугасы, произвела сильное впечатление. Это была не просто профессиональная демонстрация, а суровое напоминание о той высокой цене, которую наша страна заплатила за освобождение своих земель.

Затем делегация отправилась в Джебраильский, Губадлинский и Зангиланский районы. Здесь участники увидели не только руины, оставшиеся от оккупации, но и стройки, где уже вырастают дома, школы, инфраструктура нового уклада. В частности, они ознакомились с жилым комплексом и средней школой имени Мехди Мехдизаде в Джебраиле, а также с генеральной схемой развития города, который стремительно обретает современный облик. Особое внимание делегации привлек Индустриальный парк «Экономическая зона долины Араз» — ключевой проект, символизирующий экономический потенциал региона. После этого делегация посетила село Маммедбейли, восстановленную Зангиланскую мечеть, Конгресс-центр, новый жилой квартал и новую гидроэлектростанцию «Зангилан» на реке Охчучай. С особым обращением к участникам визита выступил начальник отдела по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации президента Адалят Велиев. Он подчеркнул, что атмосфера солидарности и сотрудничества — это не декларация, а реальная основа политической стабильности. И она стала возможной благодаря политической воле президента и Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.