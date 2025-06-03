Битти был назначен исполняющим обязанности заместителя госсекретаря США по вопросам публичной дипломатии в феврале. Уже к апрелю добился закрытия Центра по борьбе с манипулированием и иностранным информационным вмешательством (R/Fimi), который противостоял в том числе российской пропаганде. На Кирилловой, которая училась в Москве, а затем в Канаде и США, он женился в мае 2021 года, пишет The Telegraph. Она племянница Сергея Черникова, который помогал предвыборной кампании Путина в 2000 году, когда был первым вице-губернатором Ненецкого автономного округа.

Издание Revolver, основанное самим Битти после его увольнения из первой администрации Трампа в 2018 году, годами активно критиковало R/Fimi, обвиняя его в создании «сети цензуры». Битти критиковал «глобалистскую американскую империю», утверждал, что США организуют «цветные революции» по всему миру и что «качество любого западного института только вырастет, если в него внедрится Путин и будет его контролировать». По словам Битти, «храбрый и сильный» российский лидер «больше сделал для укрепления консервативных позиций в США, чем любой республиканец».

За два месяца до начала войны в Украине Битти написал: «Представьте себе нытье глобалистской американской империи, если Путин «вторгнется» в Украину». В сентябре 2021 года Битти написал: «Забавно то, что почти каждое западное учреждение улучшило бы свое качество, если бы оно было напрямую инфильтрировано и контролировалось Путиным».

Собеседники The Telegraph в Госдепартаменте высказали сомнение в том, что Битти прошел проверку на благонадежность. Он по приходу в Госдепартамент сразу повел атаку на R/Fimi, пытаясь в том числе получить документы его сотрудников, и запросил информацию об их связях с журналистами, которые писали о дезинформационных кампаниях других стран, а также об упоминаниях Дональда Трампа и его соратников. По словам источников The Telegraph, Битти разбирал отдел «по частям»: подрядчики увольнялись, а работникам было приказано прекратить общение с другими сотрудниками Госдепартамента или внешними партнерами без разрешения.

Жена Битти переехала в Вашингтон примерно за неделю до того, как он приступил к работе в Госдепартаменте, свидетельствуют публикации на ее странице в Facebook. Ее дядя Сергей Черников в начале 2000-х гг. получил от Путина письмо с благодарностью за помощь в его первой президентской кампании, пишет The Telegraph. При этом в 2020 году Черников лишился своего бизнеса.