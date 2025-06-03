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Крымский мост открыли

Медведев помогает Трампу в войне с Украиной

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Леонид Швец, автор haqqin.az
22:34 502

События последнего времени каждое по-своему и при этом достаточно ярко сигнализируют об одном: о завершении войны между Россией и Украиной в обозримом будущем речь не идет.

Дональд Трамп, который ставит себе в заслугу усилия по примирению сторон, все затягивает ситуацию неопределенности. Угрозы плюнуть на переговорный процесс сменяются расплывчатыми обещаниями ввести какие-то адские санкции против России, недвусмысленно дающей понять, что ее интересует только капитуляция Украины.

Представления Трампа о войне в Украине должны были сильно пошатнуться. Однако...

Дмитрий Медведев, который, как известно, занимает пост заместителя главы Совета безопасности России, то есть самого Путина, написал в соцсети:

«1. Наша Армия активно наступает и продолжит наступление. Всё, что должно взорваться, непременно будет взорвано, а те, кто должен быть истреблён, – исчезнут;

2. Переговоры в Стамбуле нужны не для компромиссного мира на придуманных кем-то нереальных условиях, а для нашей скорейшей победы и полного уничтожения неонацистской власти. В этом смысл российского Меморандума, который вчера был опубликован».

В самом деле, тот документ, который Путин обещал Трампу состряпать во время их последнего телефонного разговора, состряпали, и он является в чистом виде ультиматумом: Украина должна полностью принять свое поражение и отказаться от суверенитета, строя свою дальнейшую жизнь по правилам, которые напишут в Москве.

Американцы благодарны Медведеву за честность!

В ответ на пост Медведева сенатор Линдси Грэм отметил «редкое проявление честности со стороны российской пропагандистской машины» и поблагодарил экс-президента «за то, что вы четко дали понять миру, что Путин и Россия нисколько не заинтересованы в мире». Грэм играет ведущую роль в Сенате и в республиканском истеблишменте по вопросу противостояния путинской России. Именно он является соавтором законодательной инициативы по введению «адских» санкций в отношении РФ за ее отказ прекращать огонь.

Сенатор обещает провести это решение до саммита Большой семерки, который пройдет в Канаде 15-17 июня. По сообщениям американских СМИ, Дональд Трамп, недовольный тем, что быстрое и успешное примирение ему не удалось, все больше склоняется к тому, чтобы отдать неподдающийся «украинский вопрос» на откуп Конгрессу и Марко Рубио, в одном лице воплощающего американскую дипломатию и национальную безопасность.

Представления Трампа о войне, в которой он, вслед за спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, нахватавшимся российских пропагандистских штампов во время многочасовых разговоров с Путиным, не видел сильных карт у Зеленского, зато считал козыри на руках у Кремля, в последние дни должны были сильно пошатнуться.

Бац! И нет российских самолетов... Значит, у Украины есть козырные карты

«Бескозырная» Украина провела беспрецедентную операцию по ликвидации существенной части стратегической авиации России и в очередной раз подобралась на дистанцию удара к Крымскому мосту, который считается неприступным объектом. Все это никак не похоже на страну, которая из последних сил отбивается от заведомо большего и непобедимого противника, и надо только ее убедить перестать мучиться и принять неизбежный исход.

Подыгрывание Путину несмотря на то, что тот показательно увеличил число обстрелов Украины как раз в последние месяцы, когда пошли разговоры о прекращении огня без предварительных условий, уже выглядело крайне неприлично, и продолжать в том же духе Трампу, который пытается выглядеть в глазах своих сторонников сильным и решительным лидером, себе дороже.

Российских президент, вопреки ожиданиям Белого дома, отказался от выгодной сделки, посчитав, что в будущем можно будет выйти на еще более выгодные условия. Украина демонстрирует, что готова драться и дальше, больно жаля своего да, большего, но такого нерасторопного противника. Где здесь близкий мир? Не просматривается.

Этот вывод неутешителен, но что в нем хорошо, так это ясность.

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