Медведев помогает Трампу в войне с Украиной

События последнего времени каждое по-своему и при этом достаточно ярко сигнализируют об одном: о завершении войны между Россией и Украиной в обозримом будущем речь не идет. Дональд Трамп, который ставит себе в заслугу усилия по примирению сторон, все затягивает ситуацию неопределенности. Угрозы плюнуть на переговорный процесс сменяются расплывчатыми обещаниями ввести какие-то адские санкции против России, недвусмысленно дающей понять, что ее интересует только капитуляция Украины.

Дмитрий Медведев, который, как известно, занимает пост заместителя главы Совета безопасности России, то есть самого Путина, написал в соцсети: «1. Наша Армия активно наступает и продолжит наступление. Всё, что должно взорваться, непременно будет взорвано, а те, кто должен быть истреблён, – исчезнут; 2. Переговоры в Стамбуле нужны не для компромиссного мира на придуманных кем-то нереальных условиях, а для нашей скорейшей победы и полного уничтожения неонацистской власти. В этом смысл российского Меморандума, который вчера был опубликован». В самом деле, тот документ, который Путин обещал Трампу состряпать во время их последнего телефонного разговора, состряпали, и он является в чистом виде ультиматумом: Украина должна полностью принять свое поражение и отказаться от суверенитета, строя свою дальнейшую жизнь по правилам, которые напишут в Москве.

В ответ на пост Медведева сенатор Линдси Грэм отметил «редкое проявление честности со стороны российской пропагандистской машины» и поблагодарил экс-президента «за то, что вы четко дали понять миру, что Путин и Россия нисколько не заинтересованы в мире». Грэм играет ведущую роль в Сенате и в республиканском истеблишменте по вопросу противостояния путинской России. Именно он является соавтором законодательной инициативы по введению «адских» санкций в отношении РФ за ее отказ прекращать огонь. Сенатор обещает провести это решение до саммита Большой семерки, который пройдет в Канаде 15-17 июня. По сообщениям американских СМИ, Дональд Трамп, недовольный тем, что быстрое и успешное примирение ему не удалось, все больше склоняется к тому, чтобы отдать неподдающийся «украинский вопрос» на откуп Конгрессу и Марко Рубио, в одном лице воплощающего американскую дипломатию и национальную безопасность. Представления Трампа о войне, в которой он, вслед за спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, нахватавшимся российских пропагандистских штампов во время многочасовых разговоров с Путиным, не видел сильных карт у Зеленского, зато считал козыри на руках у Кремля, в последние дни должны были сильно пошатнуться.