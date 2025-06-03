Трамп ничего не знал об операции «Паутина»

Президент США Дональд Трамп не был проинформирован заранее о готовящихся атаках украинских беспилотников по российским аэродромам, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Нет, он не был [проинформирован]», — отметила она, добавив, что Трамп хочет окончания войны в Украине и выступает за мирное решение.

«Он хочет, чтобы бои прекратились, чтобы перестали погибать люди и этот [конфликт] был урегулирован за столом переговоров», — сказала Ливитт.

В воскресенье, 1 июня, сообщалось об атаке украинских FPV-дронов на военные аэродромы в пяти российских регионах — Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По утверждению Генштаба Украины, 41 военный самолет был уничтожен СБУ во время воскресной операции «Паутина».