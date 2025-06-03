Российские государственные институты развернули репрессивную машину против депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа Халида Тагизаде, посмевшего поделиться с коллегами историей тюркского Сибирского ханства.

Экскурса в реальную, а не вымышленную российскую историю оказалось достаточно, чтобы против депутата началась масштабная кампания на федеральном уровне. Тагизаде обвинили в «сепаратизме», «провокации», «посягательстве на суверенитет России» и других тяжких преступлениях. Накануне, оказавшись в тисках репрессивной машины, Тагизаде бежал из России в Азербайджан.

В лучших традициях неосоветизма, для депутата нашлась и статья Уголовного Кодекса. Как сообщают российские СМИ, силовики тут же слепили компроматы на опального народного избранника.