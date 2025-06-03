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Был бы человек, а статья найдется! Силовики пошли на азербайджанца-депутата

Эльмар Асадов, директор Телеграм-канала haqqin.az
3 июня 2025, 22:55 2858

Российские государственные институты развернули репрессивную машину против депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа Халида Тагизаде, посмевшего поделиться с коллегами историей тюркского Сибирского ханства.

Экскурса в реальную, а не вымышленную российскую историю оказалось достаточно, чтобы против депутата началась масштабная кампания на федеральном уровне. Тагизаде обвинили в «сепаратизме», «провокации», «посягательстве на суверенитет России» и других тяжких преступлениях. Накануне, оказавшись в тисках репрессивной машины, Тагизаде бежал из России в Азербайджан.

В лучших традициях неосоветизма, для депутата нашлась и статья Уголовного Кодекса. Как сообщают российские СМИ, силовики тут же слепили компроматы на опального народного избранника.

Депутат Халид Тагизаде

По сообщениям, якобы на мартовском заседании парламентарий проголосовал за награждение своего родного брата Парвиза Тагизаде, который возглавляет одно из предприятий в сфере ЖКХ. Парвиз получил грамоту окружной думы, а к ней прилагалась выплата в размере 30 тысяч рублей.

«Информация подтверждается данными из протокола заседания, но пока не ясно, понесет ли коммунист-раскольник наказание за это. Но вот думе придется проработать регламент, чтобы в дальнейшем избежать таких коллизий. У многих депутатов родственники трудятся в Югре», — уточнил инсайдер канала «Погоны и галстуки».

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