«Омерзителен»: Маск продолжает критику «красивого законопроекта» Трампа

Он добавил, что подобная инициатива «увеличит и без того гигантский дефицит бюджета», а также «обременит граждан Америки непосильным долгом». «Позор тем, кто проголосовал за него: вы знаете, что поступили неправильно», - написал предприниматель.

28 мая Маск уже заявлял, что разочарован законопроектом Трампа о сокращении госрасходов. Документ, который Трамп называет «единым, большим, красивым законопроектом», предусматривает существенное сокращение налогов и госрасходов в ряде отраслей. При этом законопроект предполагает увеличение расходов в оборонной сфере, в частности на создание системы ПРО Golden Dome («Золотой купол»). Кроме этого, в него включены меры по ужесточению пограничного контроля, также предусмотрено увеличение расходов в этой области. 22 мая нижняя палата Конгресса США одобрила законопроект. После одобрения в верхней палате законодательного органа документ поступит на подпись президенту.