USD 1.7000
EUR 1.9425
RUB 2.1533
Подписаться на уведомления
Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка
Новость дня
Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка

«Омерзителен»: Маск продолжает критику «красивого законопроекта» Трампа

3 июня 2025, 23:03 1205

Миллиардер Илон Маск раскритиковал и назвал омерзительным «единый, большой, красивый законопроект» о сокращении госрасходов президента США Дональда Трампа.

«Этот массивный, возмутительный... законопроект о расходах Конгресса омерзителен», - написал Маск в X.

Он добавил, что подобная инициатива «увеличит и без того гигантский дефицит бюджета», а также «обременит граждан Америки непосильным долгом». «Позор тем, кто проголосовал за него: вы знаете, что поступили неправильно», - написал предприниматель.

28 мая Маск уже заявлял, что разочарован законопроектом Трампа о сокращении госрасходов. Документ, который Трамп называет «единым, большим, красивым законопроектом», предусматривает существенное сокращение налогов и госрасходов в ряде отраслей. При этом законопроект предполагает увеличение расходов в оборонной сфере, в частности на создание системы ПРО Golden Dome («Золотой купол»). Кроме этого, в него включены меры по ужесточению пограничного контроля, также предусмотрено увеличение расходов в этой области. 22 мая нижняя палата Конгресса США одобрила законопроект. После одобрения в верхней палате законодательного органа документ поступит на подпись президенту.

Киев требует ответа. Москва молчит
Киев требует ответа. Москва молчит
00:51 301
Нетаньяху – Алиеву: Высоко ценю поддержку Азербайджаном...
Нетаньяху – Алиеву: Высоко ценю поддержку Азербайджаном...
3 июня 2025, 23:57 991
Медведев помогает Трампу в войне с Украиной
Медведев помогает Трампу в войне с Украиной горячая тема
3 июня 2025, 22:34 2434
Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка
Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка все еще актуально
3 июня 2025, 17:28 19143
И пришли мы в Карабах с новой политической культурой
И пришли мы в Карабах с новой политической культурой заметки на полях
3 июня 2025, 22:18 1968
Разгромили имущество. Полиция допросила. Прокуратура расследует. А исполнительная власть молчит
Разгромили имущество. Полиция допросила. Прокуратура расследует. А исполнительная власть молчит все то же громкое дело
3 июня 2025, 16:51 4040
Главный борец с российской дезинформацией оказался поклонником Путина
Главный борец с российской дезинформацией оказался поклонником Путина
3 июня 2025, 22:28 2593
Депутат-азербайджанец бежал из России в Азербайджан
Депутат-азербайджанец бежал из России в Азербайджан продолжение главной темы
3 июня 2025, 19:53 7240
Индия не успокаивается
Индия не успокаивается
3 июня 2025, 22:08 2807
На Уолл-стрит прогнозируют обвал доллара
На Уолл-стрит прогнозируют обвал доллара
3 июня 2025, 20:40 3666
Венгры получили куш в Баку
Венгры получили куш в Баку
3 июня 2025, 20:14 4504

ЭТО ВАЖНО

Киев требует ответа. Москва молчит
Киев требует ответа. Москва молчит
00:51 301
Нетаньяху – Алиеву: Высоко ценю поддержку Азербайджаном...
Нетаньяху – Алиеву: Высоко ценю поддержку Азербайджаном...
3 июня 2025, 23:57 991
Медведев помогает Трампу в войне с Украиной
Медведев помогает Трампу в войне с Украиной горячая тема
3 июня 2025, 22:34 2434
Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка
Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка все еще актуально
3 июня 2025, 17:28 19143
И пришли мы в Карабах с новой политической культурой
И пришли мы в Карабах с новой политической культурой заметки на полях
3 июня 2025, 22:18 1968
Разгромили имущество. Полиция допросила. Прокуратура расследует. А исполнительная власть молчит
Разгромили имущество. Полиция допросила. Прокуратура расследует. А исполнительная власть молчит все то же громкое дело
3 июня 2025, 16:51 4040
Главный борец с российской дезинформацией оказался поклонником Путина
Главный борец с российской дезинформацией оказался поклонником Путина
3 июня 2025, 22:28 2593
Депутат-азербайджанец бежал из России в Азербайджан
Депутат-азербайджанец бежал из России в Азербайджан продолжение главной темы
3 июня 2025, 19:53 7240
Индия не успокаивается
Индия не успокаивается
3 июня 2025, 22:08 2807
На Уолл-стрит прогнозируют обвал доллара
На Уолл-стрит прогнозируют обвал доллара
3 июня 2025, 20:40 3666
Венгры получили куш в Баку
Венгры получили куш в Баку
3 июня 2025, 20:14 4504
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться