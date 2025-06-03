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Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка
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Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка

Трамп настроен позитивно, но остается реалистом

3 июня 2025, 23:14 787

Президент США Дональд Трамп положительно оценивает переговорный процесс между Москвой и Киевом, хотя и понимает, что еще многое предстоит сделать, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге.

«Он все еще положительно относится к прогрессу, который мы наблюдаем, но вместе с тем он реалист и понимает, что это две воюющие друг с другом страны и этот конфликт длится на протяжении долгого времени», — заявила она.

Ливитт подчеркнула, что в 2024 году еще невозможно было представить, чтобы Россия и Украина вели прямые переговоры. Встреча 2 июня, по ее словам, произошла «только благодаря настойчивости и решительности президента [Трампа]».

Пресс-секретарь добавила, что, по ее мнению, американский Конгресс уважает позицию Трампа по антироссийским санкциям. Лидер США, отметила Ливитт, «оставил возможность санкций в качестве инструмента в своем арсенале на случай необходимости».

2 июня авторы проекта о санкциях против России — сенатор-республиканец Линдси Грэм и сенатор-демократ Ричард Блюменталь — заявили о планах принять документ к саммиту «Большой семерки», который пройдет в Канаде с 15 по 17 июня. Разработанный Грэмом и Блюменталем законопроект включает 500-процентные пошлины на импорт из стран, которые покупают у Москвы нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и другие товары. Они представили документ в апреле. По словам самого Трампа, он пока не знает, поддержит ли законопроект.

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