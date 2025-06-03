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Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка
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Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка

Россия и Украина договорились о новых переговорах

анонсировал Хакан Фидан
3 июня 2025, 23:33 901

Россия и Украина пришли к согласию по следующему раунду переговоров.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу TRT Haber.

«Стороны пришли к согласию о следующем раунде переговоров. Мы ждем эту встречу», — сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Фидан отметил профессиональный подход и подготовку обеих сторон в ходе предыдущих переговоров в Стамбуле.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд российско-украинских переговоров. Встреча продлилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными.

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