Россия и Украина договорились о новых переговорах

Россия и Украина пришли к согласию по следующему раунду переговоров.
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу TRT Haber.
«Стороны пришли к согласию о следующем раунде переговоров. Мы ждем эту встречу», — сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства.
Кроме того, Фидан отметил профессиональный подход и подготовку обеих сторон в ходе предыдущих переговоров в Стамбуле.
2 июня в Стамбуле прошел второй раунд российско-украинских переговоров. Встреча продлилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными.