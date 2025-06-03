Зеленский провел крупные перестановки в ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник назначил Михаила Драпатого командующим Объединенными силами ВСУ, Олега Апостола — командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ, Роберта Бровди — командующим Силами беспилотных систем ВСУ.
В то же время Зеленский своими указами уволил Михаила Драпатого с должности командующего Сухопутными войсками ВСУ, Игоря Скибюка — с должности командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ, Вадима Сухаревского — с должности командующего Силами беспилотных систем ВСУ.