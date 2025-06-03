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Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка
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Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка

Зеленский провел крупные перестановки в ВСУ

3 июня 2025, 23:48 1035

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник назначил Михаила Драпатого командующим Объединенными силами ВСУ, Олега Апостола — командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ, Роберта Бровди — командующим Силами беспилотных систем ВСУ.

В то же время Зеленский своими указами уволил Михаила Драпатого с должности командующего Сухопутными войсками ВСУ, Игоря Скибюка — с должности командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ, Вадима Сухаревского — с должности командующего Силами беспилотных систем ВСУ.

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