Слова генсека ООН разозлили Маска

Предприниматель Илон Маск призвал лишить финансирования Организацию Объединенных Наций после слов генерального секретаря организации Антониу Гутерриша об угрозе со стороны цифровых платформ. Бизнесмен написал об этом на своей странице в X.

Так Маск ответил на пост другого пользователя социальной сети о том, что Гутерриш «объявил войну свободе слова».

К публикации прикреплен фрагмент брифинга, во время которого генсек ООН заявил, что цифровые платформы используются для «подрыва науки, распространения дезинформации и ненависти к миллиардам людей». Гутерриш назвал это глобальной угрозой и призвал к «четким и скоординированным действиям».

Пользователь утверждал, что генсек имел в виду социальную сеть X и другие платформы.