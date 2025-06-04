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Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка
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Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка

Слова генсека ООН разозлили Маска

00:11 720

Предприниматель Илон Маск призвал лишить финансирования Организацию Объединенных Наций после слов генерального секретаря организации Антониу Гутерриша об угрозе со стороны цифровых платформ. Бизнесмен написал об этом на своей странице в X.

«Лишите ООН финансирования», — говорится в посте.

Так Маск ответил на пост другого пользователя социальной сети о том, что Гутерриш «объявил войну свободе слова».

К публикации прикреплен фрагмент брифинга, во время которого генсек ООН заявил, что цифровые платформы используются для «подрыва науки, распространения дезинформации и ненависти к миллиардам людей». Гутерриш назвал это глобальной угрозой и призвал к «четким и скоординированным действиям».

Пользователь утверждал, что генсек имел в виду социальную сеть X и другие платформы.

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