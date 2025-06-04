Испания разрывает многомиллионные оружейные контракты с Израилем

Ракеты планировалось производить в Испании по израильской лицензии. Контракт на 287,5 миллиона евро охватывал 168 пусковых установок и 1680 ракет к ним, сообщают израильские СМИ.

Решение принято в рамках программы «технологического разрыва» с израильскими оборонными компаниями из-за действий Израиля в секторе Газа.

Также Испания откажется от участия израильской компании «Эльбит» в разработке новой ракетной системы залпового огня (РСЗО) – SILAM. Минобороны Испании заявило, что продолжит ее разработку, но «в полностью испанской версии».

Газета El País сообщала в апреле, что с октября 2023 года Испания подписала 46 контрактов с израильскими экспортерами оружия на общую сумму около миллиарда евро. Десять из них, на сумму примерно 817 миллионов евро, еще не оформлены окончательно.

В списке также два контракта на поставку 9-миллиметровых патронов для гражданской гвардии на сумму 3,6 млн и 1,8 млн евро с компанией IMI Systems LTD.