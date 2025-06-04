Из Сирии обстреляли Израиль. Министр обороны пригрозил аш-Шараа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по целям на юге Сирии в ответ на запуск двух снарядов по израильской территории.

В заявлении армейской пресс-службы говорится, что удары наносила артиллерия.

Ранее израильские военные сообщили, что зафиксировали «запуск двух снарядов с территории Сирии», которые «перелетели на территорию Израиля и упали в незаселенной местности».

Министр обороны Исраэль Кац заявил, что Израиль считает президента Сирии Ахмеда аш-Шараа «ответственным» за обстрелы с территории его страны. Кац пообещал, что в ближайшее время Израиль ответит на обстрел. «Мы не допустим возврата к ситуации, предшествовавшей 7 октября», – заявил Кац.