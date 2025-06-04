USD 1.7000
EUR 1.9425
RUB 2.1533
Подписаться на уведомления
Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка
Новость дня
Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка

Киев требует ответа. Москва молчит

00:51 312

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Россия до сих пор не отреагировала на документ, в котором изложено видение Украины относительно завершения войны.

«Россия не отреагировала на наш документ, в котором изложено видение Украины относительно завершения войны. Мы прислали его накануне встречи. Во время встречи наша делегация спросила россиян, каковы их соображения. Они не предоставили никакого ответа. Ни во время встречи, ни после нее. Мы требуем ответа от России. Каждый день молчания с их стороны доказывает их желание продолжать войну», - сообщил Сибига в соцсети Х.

Глава МИД Украины отметил, что вместо того, чтобы ответить на «конструктивные предложения» в Стамбуле, российская сторона выдвинула набор ультиматумов, которые не приближают ситуацию к миру. «До сих пор Россия отвергала любые содержательные форматы прекращения огня. Это достаточное основание для наших партнеров ввести новые санкции против России уже сейчас», - считает Сибига.

По словам Сибиги, из-за отсутствия конструктивного подхода со стороны России стамбульский формат превратился во встречи по обмену военнопленными.

Встреча между делегациями Украины и РФ 2 июня, которая длилась чуть больше часа, стала второй с 16 мая. Перед переговорами с россиянами первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и член украинской делегации Александр Бевз встретились с представителями европейских партнеров Украины – Германии, Италии и Великобритании. По итогам переговоров в Стамбуле украинская и российская делегации договорились об очередном обмене «всех на всех» тяжелораненых и молодых военнослужащих и рассмотрели предложение Украины о встрече лидеров в конце июня.

Киев требует ответа. Москва молчит
Киев требует ответа. Москва молчит
00:51 313
Нетаньяху – Алиеву: Высоко ценю поддержку Азербайджаном...
Нетаньяху – Алиеву: Высоко ценю поддержку Азербайджаном...
3 июня 2025, 23:57 998
Медведев помогает Трампу в войне с Украиной
Медведев помогает Трампу в войне с Украиной горячая тема
3 июня 2025, 22:34 2443
Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка
Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка все еще актуально
3 июня 2025, 17:28 19152
И пришли мы в Карабах с новой политической культурой
И пришли мы в Карабах с новой политической культурой заметки на полях
3 июня 2025, 22:18 1972
Разгромили имущество. Полиция допросила. Прокуратура расследует. А исполнительная власть молчит
Разгромили имущество. Полиция допросила. Прокуратура расследует. А исполнительная власть молчит все то же громкое дело
3 июня 2025, 16:51 4043
Главный борец с российской дезинформацией оказался поклонником Путина
Главный борец с российской дезинформацией оказался поклонником Путина
3 июня 2025, 22:28 2601
Депутат-азербайджанец бежал из России в Азербайджан
Депутат-азербайджанец бежал из России в Азербайджан продолжение главной темы
3 июня 2025, 19:53 7246
Индия не успокаивается
Индия не успокаивается
3 июня 2025, 22:08 2813
На Уолл-стрит прогнозируют обвал доллара
На Уолл-стрит прогнозируют обвал доллара
3 июня 2025, 20:40 3673
Венгры получили куш в Баку
Венгры получили куш в Баку
3 июня 2025, 20:14 4508

ЭТО ВАЖНО

Киев требует ответа. Москва молчит
Киев требует ответа. Москва молчит
00:51 313
Нетаньяху – Алиеву: Высоко ценю поддержку Азербайджаном...
Нетаньяху – Алиеву: Высоко ценю поддержку Азербайджаном...
3 июня 2025, 23:57 998
Медведев помогает Трампу в войне с Украиной
Медведев помогает Трампу в войне с Украиной горячая тема
3 июня 2025, 22:34 2443
Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка
Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка все еще актуально
3 июня 2025, 17:28 19152
И пришли мы в Карабах с новой политической культурой
И пришли мы в Карабах с новой политической культурой заметки на полях
3 июня 2025, 22:18 1972
Разгромили имущество. Полиция допросила. Прокуратура расследует. А исполнительная власть молчит
Разгромили имущество. Полиция допросила. Прокуратура расследует. А исполнительная власть молчит все то же громкое дело
3 июня 2025, 16:51 4043
Главный борец с российской дезинформацией оказался поклонником Путина
Главный борец с российской дезинформацией оказался поклонником Путина
3 июня 2025, 22:28 2601
Депутат-азербайджанец бежал из России в Азербайджан
Депутат-азербайджанец бежал из России в Азербайджан продолжение главной темы
3 июня 2025, 19:53 7246
Индия не успокаивается
Индия не успокаивается
3 июня 2025, 22:08 2813
На Уолл-стрит прогнозируют обвал доллара
На Уолл-стрит прогнозируют обвал доллара
3 июня 2025, 20:40 3673
Венгры получили куш в Баку
Венгры получили куш в Баку
3 июня 2025, 20:14 4508
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться