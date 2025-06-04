Киев требует ответа. Москва молчит

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Россия до сих пор не отреагировала на документ, в котором изложено видение Украины относительно завершения войны.

«Россия не отреагировала на наш документ, в котором изложено видение Украины относительно завершения войны. Мы прислали его накануне встречи. Во время встречи наша делегация спросила россиян, каковы их соображения. Они не предоставили никакого ответа. Ни во время встречи, ни после нее. Мы требуем ответа от России. Каждый день молчания с их стороны доказывает их желание продолжать войну», - сообщил Сибига в соцсети Х.

Глава МИД Украины отметил, что вместо того, чтобы ответить на «конструктивные предложения» в Стамбуле, российская сторона выдвинула набор ультиматумов, которые не приближают ситуацию к миру. «До сих пор Россия отвергала любые содержательные форматы прекращения огня. Это достаточное основание для наших партнеров ввести новые санкции против России уже сейчас», - считает Сибига.

По словам Сибиги, из-за отсутствия конструктивного подхода со стороны России стамбульский формат превратился во встречи по обмену военнопленными.

Встреча между делегациями Украины и РФ 2 июня, которая длилась чуть больше часа, стала второй с 16 мая. Перед переговорами с россиянами первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и член украинской делегации Александр Бевз встретились с представителями европейских партнеров Украины – Германии, Италии и Великобритании. По итогам переговоров в Стамбуле украинская и российская делегации договорились об очередном обмене «всех на всех» тяжелораненых и молодых военнослужащих и рассмотрели предложение Украины о встрече лидеров в конце июня.