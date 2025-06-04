USD 1.7000
EUR 1.9425
RUB 2.1533
Подписаться на уведомления
Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка
Новость дня
Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка

Новые санкции против России готовы

заявили у Трампа
00:59 984

Ужесточенные санкции в отношении России, в том числе за счет применения рестрикций против третьих стран, готовы, необходимо лишь утвердить соответствующий законопроект в Конгрессе США и получить одобрение президента Дональда Трампа.

Об этом заявил спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.

Келлога спросили, разработаны ли и готовы ли к применению антироссийские рестрикции, если глава государства решит их применить после потенциального одобрения законодателями. «Я разговаривал с [сенатором] Линдси Грэмом в прошлые выходные, и я считаю, что они готовы. Они готовы к применению. Они называются «Закон о санкциях против России от 2025 года», и я думаю, что он уже подготовил их и готов применить. И они довольно обременительны», - сказал спецпосланник. Он подчеркнул, что рестрикции нацелены в первую очередь на экспорт российских нефтепродуктов.

Законопроект представила в начале апреля двухпартийная группа членов Сената Конгресса. Основными разработчиками документа стали Грэм и сенатор Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут). Эта инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В предложении сенаторов были указаны таможенные пошлины в размере 500% в отношении импорта в США из стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары.

Прощание с жертвой до заклания
Прощание с жертвой до заклания объектив haqqin.az
02:50 183
В аду жаждать рая, чтобы вернуться в ад. Так устроен человек
В аду жаждать рая, чтобы вернуться в ад. Так устроен человек былое и думы
02:19 429
Турки бастуют
Турки бастуют наша корреспонденция
02:03 554
Депутат-азербайджанец бежал из России в Азербайджан
Депутат-азербайджанец бежал из России в Азербайджан продолжение главной темы
3 июня 2025, 19:53 7832
Был бы человек, а статья найдется! Силовики пошли на азербайджанца-депутата
Был бы человек, а статья найдется! Силовики пошли на азербайджанца-депутата
3 июня 2025, 22:55 3789
Громкий скандал в России: азербайджанец-депутат Халид Тагизаде напомнил о Сибирском ханстве. Москва хочет его наказать
Громкий скандал в России: азербайджанец-депутат Халид Тагизаде напомнил о Сибирском ханстве. Москва хочет его наказать
3 июня 2025, 18:25 7089
Зеленский провел крупные перестановки в ВСУ
Зеленский провел крупные перестановки в ВСУ новость дополнена
3 июня 2025, 23:48 1946
Киев требует ответа. Москва молчит
Киев требует ответа. Москва молчит
00:51 1520
Нетаньяху – Алиеву: Высоко ценю поддержку Азербайджаном...
Нетаньяху – Алиеву: Высоко ценю поддержку Азербайджаном...
3 июня 2025, 23:57 1723
Медведев помогает Трампу в войне с Украиной
Медведев помогает Трампу в войне с Украиной горячая тема
3 июня 2025, 22:34 3042
Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка
Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка все еще актуально
3 июня 2025, 17:28 19693

ЭТО ВАЖНО

Прощание с жертвой до заклания
Прощание с жертвой до заклания объектив haqqin.az
02:50 183
В аду жаждать рая, чтобы вернуться в ад. Так устроен человек
В аду жаждать рая, чтобы вернуться в ад. Так устроен человек былое и думы
02:19 429
Турки бастуют
Турки бастуют наша корреспонденция
02:03 554
Депутат-азербайджанец бежал из России в Азербайджан
Депутат-азербайджанец бежал из России в Азербайджан продолжение главной темы
3 июня 2025, 19:53 7832
Был бы человек, а статья найдется! Силовики пошли на азербайджанца-депутата
Был бы человек, а статья найдется! Силовики пошли на азербайджанца-депутата
3 июня 2025, 22:55 3789
Громкий скандал в России: азербайджанец-депутат Халид Тагизаде напомнил о Сибирском ханстве. Москва хочет его наказать
Громкий скандал в России: азербайджанец-депутат Халид Тагизаде напомнил о Сибирском ханстве. Москва хочет его наказать
3 июня 2025, 18:25 7089
Зеленский провел крупные перестановки в ВСУ
Зеленский провел крупные перестановки в ВСУ новость дополнена
3 июня 2025, 23:48 1946
Киев требует ответа. Москва молчит
Киев требует ответа. Москва молчит
00:51 1520
Нетаньяху – Алиеву: Высоко ценю поддержку Азербайджаном...
Нетаньяху – Алиеву: Высоко ценю поддержку Азербайджаном...
3 июня 2025, 23:57 1723
Медведев помогает Трампу в войне с Украиной
Медведев помогает Трампу в войне с Украиной горячая тема
3 июня 2025, 22:34 3042
Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка
Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка все еще актуально
3 июня 2025, 17:28 19693
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться