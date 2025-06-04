Новые санкции против России готовы

Ужесточенные санкции в отношении России, в том числе за счет применения рестрикций против третьих стран, готовы, необходимо лишь утвердить соответствующий законопроект в Конгрессе США и получить одобрение президента Дональда Трампа.

Келлога спросили, разработаны ли и готовы ли к применению антироссийские рестрикции, если глава государства решит их применить после потенциального одобрения законодателями. «Я разговаривал с [сенатором] Линдси Грэмом в прошлые выходные, и я считаю, что они готовы. Они готовы к применению. Они называются «Закон о санкциях против России от 2025 года», и я думаю, что он уже подготовил их и готов применить. И они довольно обременительны», - сказал спецпосланник. Он подчеркнул, что рестрикции нацелены в первую очередь на экспорт российских нефтепродуктов.

Законопроект представила в начале апреля двухпартийная группа членов Сената Конгресса. Основными разработчиками документа стали Грэм и сенатор Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут). Эта инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В предложении сенаторов были указаны таможенные пошлины в размере 500% в отношении импорта в США из стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары.