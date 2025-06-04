Американский самолет не смог сесть в аэропорту Израиля

Транспортный самолет ВВС США не смог приземлиться в израильском аэропорту Бен-Гурион из-за ракетного удара, нанесенного хуситами. С таким утверждением выступил представитель хуситов Яхья Сари.

«Ракетные войска... провели военную операцию, в ходе которой атаковали аэропорт Лод (имеется в виду Бен-Гурион)... с применением гиперзвуковой баллистической ракеты типа «Палестина-2», - сказал он в эфире подконтрольного хуситам телеканала Al Masirah.

Согласно утверждению Сарии, в результате удара по аэропорту второй день подряд «была предотвращена посадка американского военно-транспортного самолета».