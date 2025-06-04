Экс-президент устроился гидом в национальный парк

Бывший президент Исландии Гудни Йоханнессон устроился на работу летним гидом в национальный парк Тингведлир. Об этом пишет Iceland Monitor.

Президентский срок Гудни Йоханнессона, который стал самым молодым главой в истории Исландии, завершился в 2024 году. Летом того же года он посетил Тингведлир и получил предложение о работе от рейнджера парка.

Йоханнессон согласился устроиться гидом на летний сезон в 2025 году. Перед тем как приступить к работе, он прошел курс оказания первой медицинской помощи. Сейчас 56-летний экс-президент проводит экскурсии и отвечает на вопросы посетителей. «Большинство посетителей не имеют представления о том, кто я такой, и это просто замечательно», — поделился Йоханнессон.

Йоханнессон после ухода с поста президента также продолжает преподавать историю в местном университете.