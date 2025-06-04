Турки бастуют

В Измире продолжается забастовка, в которой участвуют около 23 тысяч работников муниципальных компаний İZELMAN, İZENERJİ и Egeşehir, находящихся в ведении столичной мэрии. Протест с требованием «равной оплаты за равный труд» организовал профсоюз Genel-İş, входящий в Конфедерацию революционных профсоюзов Турции (DİSK). Муниципальная компания İZELMAN, насчитывающая около 8 тысяч сотрудников и основанная в 1992 году, занимается общественным обслуживанием, парковками, частным образованием, а также медицинскими и спасательными услугами.

Компания İZENERJİ, насчитывающая 12 тысяч работников, предоставляет персонал в области кадров, уборки, ремонта, энергетики, охраны, борьбы с вредителями и туризма. Компания Egeşehir занимается градостроительными и жилищными проектами. Основным поводом для забастовки стала разница в заработных платах между работниками различных дочерних компаний мэрии. Месячная зарплата сотрудников İZDOĞA, İZBETON и İZULAŞ колеблется в пределах от 59 до 81 тысяч лир, тогда как работники компаний İZELMAN, İZENERJİ и Egeşehir получают от 36 до 40 тысяч лир. Несмотря на предложение профсоюза повысить зарплаты на 45 процентов, мэрия согласилась лишь на 29-процентное увеличение, что, в свою очередь, было отклонено профсоюзом. Мэр Измира Джемиль Тугай, представляющий оппозиционную Республиканскую народную партию (CHP), подверг критике забастовку, назвав её «лишённой логики» и обвинив профсоюз в намеренном нанесении ущерба здоровью и повседневной жизни жителей Измира. Тугай также заявил, что повышение зарплат в предложенном размере будет слишком обременительным для городского бюджета.

После чего Джемиль Тугай и главы районных администраций вышли на улицы города и стали убирать скопившийся мусор – жест, который профсоюз назвал «попыткой отвлечь внимание от основной проблемы — неравенства в оплате труда». Забастовка привлекла внимание также к политическому расколу, наметившемуся в третьем по величине городе Турции, в котором проживают 4,4 миллиона человек. Председатель CHP Озгюр Озель заявил, что никто не должен ожидать от партии плохих слов о бастующих рабочих, но при этом подчеркнул, что у руководства мэрии также есть права. Представляющая Измир депутат от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Шебнем Бурсалы обвинила CHP в отсутствии профессионализма, заявив, что ведущая оппозиционная партия каждый день добавляет к своей некомпетентности что-то новое.