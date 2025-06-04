Переговоры России и Украины: Америка требует «результаты и сроки»

«Есть обязательство не допустить, чтобы это продолжалось месяцами или чтобы проводились встречи ради встреч. Это не будет продолжаться год», — сказала Брюс, добавив, что президенту Дональду Трампу и госсекретарю Марко Рубио «нужны результаты и сроки».

Власти США рассчитывают, что переговоры России и Украины об урегулировании дадут результаты и не растянутся на долгие сроки, заявила на брифинге представитель Госдепартамениа Тэмми Брюс.

Как отметила представитель Госдепа, если на переговорах получается добиться прогресса, «тогда дело движется вперед, и вы действительно можете изменить ситуацию».

Брюс указала на позицию Трампа и Рубио о том, что решением конфликта должны заниматься стороны.

А министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган готов принять переговоры президентов России, Украины и США Дональда Трампа.

«Когда мы обсуждали эту идею с господином президентом (Эрдоганом), он сразу выразил готовность, сказал, что готов к этому ради установления мира. Другого такого лидера с такой готовностью и с таким доверием лидеров, как к нему, на сегодняшний день нет»,— сказал Хадан Фидан в интервью TRT Haber.

По словам главы МИД Турции, для встречи президентов переговоры делегаций «должны дойти до определенной точки», необходимо подготовить «определенные решения». Если делегации России и Украины встретятся еще несколько раз, переговоры глав государств «будут неизбежными», добавил он.