В аду жаждать рая, чтобы вернуться в ад. Так устроен человек

Произведение Уильяма Юджина Смита (1918–1978), одного из величайших фотожурналистов XX века, под названием Walk in Paradise Garden — «Прогулка в райском саду» — давно заняло свое место в зале славы визуального искусства. Многие называют этот кадр одной из самых красивых фотографий всех времён. Но сам Смит, человек сложной судьбы и обострённой чувствительности, незадолго до своей смерти признался: «У меня нет ни одной работы, за которую я не расплатился бы потерей внутреннего покоя». Его жизнь могла бы стать основой не просто для романа — для трагедии в нескольких актах. Он вошёл в фотографию в 14 лет, когда большинство подростков ещё рисуют в тетрадях. Искусству камеры он не изменял никогда, даже когда оно приносило ему боль — физическую, моральную и духовную. С началом Второй мировой войны Смит становится военным фотокорреспондентом журнала Life, работая сначала в Европе, затем в Азии. До мая 1945 года судьба будто бы хранила его. Но 23 мая всё изменилось.

На Тихоокеанском фронте шли ожесточённые бои — несмотря на то что в Европе война уже завершилась, и Германия капитулировала. Американский десант высаживался на побережье Окинавы. Именно там Юджин Смит оказался под огнём. Осколок японского снаряда ударил в лицо: были повреждены обе щеки, язык, зубы и левое предплечье. Он выжил, но оказался искалечен, внутри и снаружи. Тридцать две операции, два года жизни в боли и неподвижности. Камера — продолжение его сущности — стала для него недоступной. Вместо творчества — наркотики и алкоголь, попытки заглушить не только физическую боль, но и пустоту. Он стоял на краю. Но однажды произошло почти библейское чудо. После очередной операции Смит, преодолевая слабость, вышел на прогулку со своими детьми — Пэтом и Хуанитой. В тот день не было ничего особенного, кроме одного: он взял с собой фотоаппарат. И сделал кадр, который стал его самым личным, самым спасительным, самым пронзительным. Так родилась «Прогулка в райском саду» — фотография, благодаря которой он вновь поверил в жизнь.

Позже Смит вспоминал: «Мы находились в разных мирах: дети, с восторгом исследуя окружающий их новый мир, испытывали безмерную радость, а я отчаянно пытался вернуть былую силу. Они не знали ничего о моих страданиях — ни физических, ни душевных... Вдруг Пэт что-то заметил на поляне, схватил Хуаниту за руку и потащил её вперёд. Следуя за ними, я вдруг понял, что, несмотря ни на что — назло войне и бедам — я хочу сегодня произнести сонет жизни и жить, пока живу…» Снимок вышел простым — двое детей идут из тьмы к свету. Но простота здесь обманчива. Это не бытовая фотография, не сентиментальная зарисовка — это притча. Фото, как музыка, пробуждает не ум, а сердце. Именно благодаря этому кадру Смит — по собственному признанию — не совершил самоубийство. Он вновь стал художником и человеком. Смит прожил ещё 32 года и создал множество великих работ: портрет Альберта Швейцера, цикл Моя дочь Хуанита, Испанская деревня, Чаплин на работе. Его стиль был резким, социальным, полным драматизма и сострадания.

В 1971 году он вновь отправился в Японию, где создает один из самых известных репортажей в истории фотожурналистики — серию о катастрофе в Минамате, в которой десятки семей оказались разрушены из-за промышленного отравления ртутью. Именно снимок из этой серии — мать, купающая парализованную дочь — он называл своей «самой сильной фотографией». И всё же «Прогулка в райском саду» остаётся его наиболее личной работой. Смит умер в 1978 году, в возрасте 60 лет. Медики зафиксировали — причиной смерти стали отложенные последствия ранений, усугублённые наркотиками и алкоголем. Он умер, но успел рассказать миру свою историю. Точнее, свои истории, поведанные через объектив. Но «Прогулка в райском саду» — действительно ли это фотография только о надежде и только о детях, идущих навстречу свету? Жизнь устроена сложнее. За светом всегда тень. За тенью — вновь проблеск света. И так бесконечно. Если приглядеться, видно: дети выходят из тьмы, но за светлой поляной — снова темнота. Свет словно прорывается сквозь черную ткань леса, но сам он не бесконечен. Он как глоток воздуха между двумя погружениями.