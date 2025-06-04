Война войной, а российский газ во Францию по расписанию

Власти Франции и Бельгии отказываются поддержать запрет на импорт российского газа в Евросоюз, требуя более подтвержденной информации об экономических и правовых последствиях его возможного принятия. Об этом сообщает американская газета Politico.

«Два крупнейших покупателя российского сжиженного природного газа в Евросоюзе отказываются одобрять план Брюсселя по запрету поставок газа у Москвы, утверждая, что им нужны дополнительные гарантии относительно экономических и правовых последствий этого шага перед принятием решения», – пишет издание.

Как отмечает Politico, Париж стремится реализовать стратегию поиска альтернативных источников энергии. В свою очередь, Бельгия хочет получить отчет об экономических последствиях отказа от российского газа, прежде чем принять решение.

Министр энергетики Франции Марк Ферраччи заявил изданию, что французские власти отстаивают «европейскую стратегию диверсификации». Он также выразил обеспокоенность тем, что полный отказ от газа из РФ может привести к тому, что частным фирмам придется столкнуться с «российскими судебными исками» по сорванным контрактам.

Politico отмечает, что часть акций российской газодобывающей компании «Новатэк» принадлежит французской нефтегазовой компании TotalEnergies.

Ранее немецкий таблоид Bild сообщал, что в 2025 году Евросоюз заплатит России за энергоносители и сырье 20 миллиардов евро. Это в несколько раз больше, чем выделенные им средства на военную помощь Украине. Всего РФ заработает на поставках газа, сжиженного газа, нефти, угля и урана около 233 миллиардов евро.