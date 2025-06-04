Ядерная утечка Кремля

Россия, не раз угрожавшая миру ядерной эскалацией, внезапно оказалась уязвимой не из-за атаки извне, а по причине собственного бюрократического хаоса. Совместное расследование датской организации Denwatch и немецкого еженедельника Der Spiegel выявило, что в публичном доступе оказались тысячи документов, касающихся военных тендеров и строительства стратегических объектов Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).
Среди них — детальные планы укреплений, архитектурные чертежи, схемы инженерных коммуникаций, а также информация об инфраструктуре и логистике ключевых ядерных баз, включая комплекс в районе Ясного, где размещены гиперзвуковые ракеты «Авангард» — гордость российского стратегического арсенала.
Самое поразительное, что несмотря на принятый в декабре 2020 года закон, который ужесточил правила оборонных закупок и предписал передавать чувствительные данные через закрытые системы, чиновники вплоть до середины 2024 года продолжали публиковать конфиденциальные документы на открытом портале zakupki.gov.ru. Это позволило исследователям проанализировать более двух миллионов тендеров и впервые получить столь глубокое представление о масштабах модернизации российской ядерной инфраструктуры.
По оценке Ханса Кристенсена, главы Проекта ядерной информации в Федерации американских ученых, это самая обширная утечка стратегических данных со времён Холодной войны:
«Увидеть такое в новостях — это новая глава, - подчеркнул Кристенсен. - И очень тревожная».
Опубликованные материалы подтверждают осуществляемую Россией крупномасштабную перестройку ядерных объектов: старые советские базы сносились до основания, на их месте строились новые бетонные монолиты с развитыми туннельными системами и современной защитой. Вместо «маленьких ямок с крышкой», как описывали прежние шахты, появились укреплённые комплексы, рассчитанные на длительное автономное существование.
Особое внимание уделялось размещению гиперзвукового оружия, такого как «Авангард», которым президент Путин открыто хвастал в своей речи в марте 2018 года. Сегодня становится ясно, что подготовка к этим системам началась гораздо раньше — втайне и в огромных масштабах.
Том Рост, эксперт по безопасности из Норвежского военного колледжа, подчёркивает, что утечка не просто подрывает безопасность отдельных объектов — она обнажает логику всей ядерной стратегии Москвы. Россия в последние годы всё чаще использует ядерную риторику в контексте войны в Украине, а также корректирует свою официальную военную доктрину, снижая порог допустимости применения ядерного оружия. Всё это происходит на фоне распада системы международного контроля. С 2020 года на российские объекты не было ни одного визита инспекторов США. Россия также приостановила участие в договоре СНВ-III, устранив последний инструмент взаимного мониторинга.
Тем временем, Ракетные войска стратегического назначения продолжают оставаться элитной и обособленной частью вооружённых сил России. Они контролируют около 880 действующих ядерных боеголовок и насчитывают свыше 50 тысяч военнослужащих. Их девиз — «После нас — тишина» — звучит в этих условиях особенно зловеще.
И вот теперь, благодаря собственной халатности, Россия, возможно, оставила открытую дверь для разведывательных служб противников. И если сейчас эти документы доступны журналистам, нет никаких гарантий в том, что они уже давно были изучены в Вашингтоне, Киеве или Пекине.
В мире, где цифровая неосторожность становится не менее опасной, чем пробоина в броне, даже самая охраняемая база может быть уничтожена не межконтинентальной ракетой, а безобидным PDF-файлом.