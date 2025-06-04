Видео с оскорблениями cтали причиной похищения армянина в Москве

На видео видно, как несколько человек протащили мужчину через здания вокзала, после запихнули в багажник «мерседеса» с мигалкой на Комсомольской площади. Мужчина звал на помощь, но ему никто не помог. По словам очевидцев, похитители были вооружены.

По данным близкого к российским силовикам телеграм-канала Baza, похищенный — 40-летний Арег Самвелович Щ. Он регулярно записывал видео с оскорблениями чеченцев, мусульман — по предположению телеграм-канала, это могло стать причиной похищения.

В начале ночи Baza опубликовала видео задержания машины, в которую затолкали похищенного, на Киевском шоссе в трех километрах от московской кольцевой дороги.

По данным Telegram-каналов, фамилия похищенного Щепихин.

Транспортная полиция Москвы проводит проверку по факту возможного похищения мужчины на Ярославском вокале. Об этом сообщает управление МВД России по ЦФО в Telegram-канале. Сотрудники МВД просматривали социальные сети и нашли публикации о «противоправных действиях в отношении человека на Ярославском вокзале», говорится в сообщении.

«По факту похищения мужчины начата проверка, выясняется личность похитителей и причина произошедшего», — рассказал ТАСС собеседник в правоохранительных органах.

Водителя и пассажиров чëрного «мерседеса», остановленного полицией в районе Киевского шоссе, увезли с места в сопровождении нескольких служебных машин, сообщили SHOT очевидцы. Предварительно, похищенного мужчины среди остановленных не было.

Семья похищенного мужчины узнала о случившемся из публикаций в СМИ, пишут телеграм-каналы. По их словам, о его постах и видео в соцсетях они знали и просили его не публиковать оскорблений. «Сегодня с ним говорила, все было нормально. Не говорил ничего ни о каких угрозах, я ничего не знала. Ролики его я видела, мне они не нравились, я их запрещала...», - рассказала мама похищенного.