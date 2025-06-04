О чем Армения договорилась с Азербайджаном?

Ереван на очередной встрече представителей государственных комиссий по пропавшим без вести лицам двух стран договорился с Баку о проведении совместных работ по поиску пропавших без вести, заявил директор Службы нацбезопасности Армении Армен Абазян.

Состоялась очередная встреча представителей государственных комиссий Азербайджана и Армении по пропавшим без вести лицам.

Как сообщает haqqin.az, в рамках встречи стороны обсудили гуманитарные вопросы, связанные с выяснением судьбы лиц, пропавших без вести во время конфликта.

На встрече были рассмотрены возможности обмена информацией и координации поисковых мероприятий.

Стороны подчеркнули важность продолжения диалога в гуманитарной сфере и выразили готовность к будущим контактам в интересах семей пропавших без вести.