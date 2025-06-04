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Массовая гибель рыб на Апшероне

Ульвия Худиева
12:07 1531

В одном из озер, расположенных на административной территории села Мухаммади Апшеронского района, зафиксирована массовая гибель рыбы.

Соответствующие кадры распространились в социальных сетях. Очевидцы сообщили, что это явление наблюдается уже несколько дней. Озеро, в котором массово гибнет рыба, находится рядом с зоной отдыха «Омар Атчылык». Утверждается, что на этой территории подобные случаи происходили и ранее. Пользователи соцсетей заявляют, что погибшую рыбу якобы выставляют на продажу на рынках по низкой цене. Появилась информация о том, что озеро принадлежит одному из высокопоставленных чиновников, однако его имя не раскрывается.

Эксперты отмечают, что в это время года в прибрежных, особенно мелководных, районах температура воды резко повышается, в результате чего снижается уровень кислорода. Это значительно влияет на среду обитания рыб.

В Министерстве сельского хозяйства сообщили haqqin.az, что в связи с массовой гибелью рыбы в озере проводится расследование Агентством аграрных услуг, Научно-исследовательским институтом ветеринарии Министерства сельского хозяйства и Агентством пищевой безопасности Азербайджана (AQTA). Специалисты всех трех государственных структур осмотрели территорию, взяли пробы воды и рыбы. Пробы направлены в лабораторный, экспертный и сертификационный центр Агентства аграрных услуг, Научно-исследовательский институт ветеринарии Министерства сельского хозяйства и Институт пищевой безопасности Азербайджана. После завершения анализов результаты будут представлены общественности.

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