Китайцы будут собирать американские автомобили

Компании опасаются, что уже через несколько недель выпуск некоторых моделей окажется под угрозой из-за нехватки необходимых компонентов. Один из вариантов — начать сборку электромоторов на китайских заводах или направлять готовые моторы из США в Китай для установки магнитов, сделанных из редкоземельных сплавов. Пока что ограничения касаются только магнитов, но не готовых деталей.

Причина — приостановка экспорта редкоземельных металлов (РЗМ) со стороны Пекина, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Американские автоконцерны и их поставщики рассматривают возможность переноса части производства в Китай.

Как уточняет WSJ, 90% мировых поставок РЗМ приходится на Китай. Эти материалы критически важны для высокотехнологичных отраслей — от смартфонов до истребителей F-35. Электромобили с редкоземельными магнитами способны достигать высоких скоростей и сохранять работоспособность при экстремальных температурах.

14 апреля власти КНР в ответ на эскалацию торговой войны с США объявили о временной приостановке экспорта ряда редкоземельных металлов и магнитов. В Пекине заявили о разработке новой системы экспортного контроля. Поставки были ограничены во многих портах страны.

Ранее, 2 апреля, президент США Дональд Трамп ввел повышенные пошлины на импорт товаров из 185 стран, включая КНР. В отношении Китая тариф составил 125%, а с учетом уже действующих ограничений общая ставка достигла 145%. В ответ Пекин также повысил пошлины на американские товары до 125%.

10–11 мая в Швейцарии прошли переговоры между США и Китаем, по итогам которых стороны договорились о взаимном снижении тарифов с 14 мая. Тем не менее ситуация с РЗМ остается критической.