Китайцы будут собирать американские автомобили

Американские автоконцерны и их поставщики рассматривают возможность переноса части производства в Китай.
Причина — приостановка экспорта редкоземельных металлов (РЗМ) со стороны Пекина, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Компании опасаются, что уже через несколько недель выпуск некоторых моделей окажется под угрозой из-за нехватки необходимых компонентов. Один из вариантов — начать сборку электромоторов на китайских заводах или направлять готовые моторы из США в Китай для установки магнитов, сделанных из редкоземельных сплавов. Пока что ограничения касаются только магнитов, но не готовых деталей.
Как уточняет WSJ, 90% мировых поставок РЗМ приходится на Китай. Эти материалы критически важны для высокотехнологичных отраслей — от смартфонов до истребителей F-35. Электромобили с редкоземельными магнитами способны достигать высоких скоростей и сохранять работоспособность при экстремальных температурах.
14 апреля власти КНР в ответ на эскалацию торговой войны с США объявили о временной приостановке экспорта ряда редкоземельных металлов и магнитов. В Пекине заявили о разработке новой системы экспортного контроля. Поставки были ограничены во многих портах страны.
Ранее, 2 апреля, президент США Дональд Трамп ввел повышенные пошлины на импорт товаров из 185 стран, включая КНР. В отношении Китая тариф составил 125%, а с учетом уже действующих ограничений общая ставка достигла 145%. В ответ Пекин также повысил пошлины на американские товары до 125%.
10–11 мая в Швейцарии прошли переговоры между США и Китаем, по итогам которых стороны договорились о взаимном снижении тарифов с 14 мая. Тем не менее ситуация с РЗМ остается критической.