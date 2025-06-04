Скандал вокруг авторучки Байдена разрастается

Скандал вокруг использования сотрудниками Белого дома автопера - устройства для дублирования подписи экс-президента США Джо Байдена - стал одним из самых громких в американской политике. Такое мнение выразил глава вашингтонской администрации Дональд Трамп.

«Не считая сфальсифицированных президентских выборов 2020 года, автоперо - крупнейший политический скандал в американской истории!» - написал Трамп в Truth Social.

Трамп ранее заявил, что указы Байдена о помиловании примерно 2,5 тыс. лиц, включая своих родственников, не имеют юридической силы, так как были подписаны автопером без ведома экс-президента. Трамп обвинил чиновников администрации Байдена в государственной измене, утверждая, что документы, подписанные автоматическим устройством, способствовали массовому въезду мигрантов в США. В Конгрессе заявили, что выявили четырех сотрудников Белого дома, предположительно, использовавших автоперо для подписания документов от имени Байдена.

3 июня Минюст США получил указание провести расследование в связи с решением Байдена в последние дни нахождения у власти помиловать членов своей семьи и 37 заключенных, которым смертную казнь заменили на пожизненное заключение. Расследование должно будет проверить компетентность бывшего главы Белого дома и установить, могли ли другие люди втайне от него подписать акты о помиловании при помощи автопера.

В январе Байден в упреждающем порядке помиловал своих братьев Фрэнсиса и Джеймса, супругу последнего Сару, сестру Валери и ее мужа Джона. В декабре прошлого года Байден подписал распоряжение о помиловании своего сына Хантера, несмотря на многократные обещания этого не делать. Помилование последнего касалось судебных разбирательств в штатах Делавэр и Калифорния об уклонении от налогов и нарушении законодательства о владении оружием.