USD 1.7000
EUR 1.9324
RUB 2.1480
Подписаться на уведомления
Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка
Новость дня
Французские эксперты: Россию взрывает американская разведка

Скандал вокруг авторучки Байдена разрастается

12:20 1412

Скандал вокруг использования сотрудниками Белого дома автопера - устройства для дублирования подписи экс-президента США Джо Байдена - стал одним из самых громких в американской политике. Такое мнение выразил глава вашингтонской администрации Дональд Трамп.

«Не считая сфальсифицированных президентских выборов 2020 года, автоперо - крупнейший политический скандал в американской истории!» - написал Трамп в Truth Social.

Трамп ранее заявил, что указы Байдена о помиловании примерно 2,5 тыс. лиц, включая своих родственников, не имеют юридической силы, так как были подписаны автопером без ведома экс-президента. Трамп обвинил чиновников администрации Байдена в государственной измене, утверждая, что документы, подписанные автоматическим устройством, способствовали массовому въезду мигрантов в США. В Конгрессе заявили, что выявили четырех сотрудников Белого дома, предположительно, использовавших автоперо для подписания документов от имени Байдена.

3 июня Минюст США получил указание провести расследование в связи с решением Байдена в последние дни нахождения у власти помиловать членов своей семьи и 37 заключенных, которым смертную казнь заменили на пожизненное заключение. Расследование должно будет проверить компетентность бывшего главы Белого дома и установить, могли ли другие люди втайне от него подписать акты о помиловании при помощи автопера.

В январе Байден в упреждающем порядке помиловал своих братьев Фрэнсиса и Джеймса, супругу последнего Сару, сестру Валери и ее мужа Джона. В декабре прошлого года Байден подписал распоряжение о помиловании своего сына Хантера, несмотря на многократные обещания этого не делать. Помилование последнего касалось судебных разбирательств в штатах Делавэр и Калифорния об уклонении от налогов и нарушении законодательства о владении оружием.

Доктор Гусейнова о хронических болях в пояснице
Доктор Гусейнова о хронических болях в пояснице фото
10:20 1523
Первое заявление Путина после операции «Паутина»
Первое заявление Путина после операции «Паутина»
12:58 2443
Персидская тактика: иранцы не торопятся. Но и не отступают
Персидская тактика: иранцы не торопятся. Но и не отступают Бани Сабати комментирует для haqqin.az
11:57 1285
Если в твоем портфеле «Пари Сен-Жермен», ХАМАС и Аль-Джазира... Это и есть сила!
Если в твоем портфеле «Пари Сен-Жермен», ХАМАС и Аль-Джазира... Это и есть сила! новая геополитика; все еще актуально
10:51 1953
Сколько рейсов было совершено по маршруту Ереван – Баку?
Сколько рейсов было совершено по маршруту Ереван – Баку?
12:38 1558
Ядерная утечка Кремля
Ядерная утечка Кремля горячая тема
02:36 10544
Пол-Европы отказывается от демократии
Пол-Европы отказывается от демократии статья концептуальная
11:21 1971
В аду жаждать рая, чтобы вернуться в ад. Так устроен человек
В аду жаждать рая, чтобы вернуться в ад. Так устроен человек былое и думы
02:19 5094
Чеченцы отпустили армянина
Чеченцы отпустили армянина обновлено 13:45
13:45 10425
Турки бастуют
Турки бастуют наша корреспонденция
02:03 5956
Стратегическое партнерство между AS Group и BI Group: премиальный строительный проект 4You Baku
Стратегическое партнерство между AS Group и BI Group: премиальный строительный проект 4You Baku
10:33 1511

ЭТО ВАЖНО

Доктор Гусейнова о хронических болях в пояснице
Доктор Гусейнова о хронических болях в пояснице фото
10:20 1523
Первое заявление Путина после операции «Паутина»
Первое заявление Путина после операции «Паутина»
12:58 2443
Персидская тактика: иранцы не торопятся. Но и не отступают
Персидская тактика: иранцы не торопятся. Но и не отступают Бани Сабати комментирует для haqqin.az
11:57 1285
Если в твоем портфеле «Пари Сен-Жермен», ХАМАС и Аль-Джазира... Это и есть сила!
Если в твоем портфеле «Пари Сен-Жермен», ХАМАС и Аль-Джазира... Это и есть сила! новая геополитика; все еще актуально
10:51 1953
Сколько рейсов было совершено по маршруту Ереван – Баку?
Сколько рейсов было совершено по маршруту Ереван – Баку?
12:38 1558
Ядерная утечка Кремля
Ядерная утечка Кремля горячая тема
02:36 10544
Пол-Европы отказывается от демократии
Пол-Европы отказывается от демократии статья концептуальная
11:21 1971
В аду жаждать рая, чтобы вернуться в ад. Так устроен человек
В аду жаждать рая, чтобы вернуться в ад. Так устроен человек былое и думы
02:19 5094
Чеченцы отпустили армянина
Чеченцы отпустили армянина обновлено 13:45
13:45 10425
Турки бастуют
Турки бастуют наша корреспонденция
02:03 5956
Стратегическое партнерство между AS Group и BI Group: премиальный строительный проект 4You Baku
Стратегическое партнерство между AS Group и BI Group: премиальный строительный проект 4You Baku
10:33 1511
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться