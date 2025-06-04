Тройная угроза от США

По данным Financial Times, в Брюсселе опасаются, что Трамп намерен использовать все три темы — оборону, торговлю и военную помощь Киеву — как инструмент давления на Европу.

Европейские правительства вступают в пять недель решающих переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Речь идет о будущей поддержке Украины, перспективах НАТО и торговых отношениях между США и ЕС.

На кону судьбоносные вопросы. Среди рассматриваемых в ЕС сценариев — возможное полное прекращение американской помощи Украине, выход Вашингтона из оборонных обязательств перед Европой и масштабная торговая война, способная подорвать экономический рост на континенте.

Один из европейских чиновников признал в комментарии FT: «Ответ на все наши главные проблемы — Америка. А Америка должна быть нашим ближайшим союзником».

Как отмечает издание, текущая ситуация требует от европейских лидеров максимальной осторожности: любое неосторожное слово или шаг могут привести к кризису сразу по трём направлениям — в сфере безопасности, обороны и экономики.

Уже через 11 дней в Канаде стартует саммит G7, где европейские лидеры намерены добиваться от Трампа ясной позиции по поддержке Украины и санкциям против России. Впрочем, в Брюсселе опасаются, что американский президент может продвигать собственную концепцию мирного соглашения, способную ослабить Киев. Следом состоится саммит НАТО в Гааге, где Европа будет пытаться убедить Трампа сохранить американское военное присутствие на континенте. Уже на следующий день — саммит ЕС в Брюсселе, где обсуждаться будут угрозы введения 50-процентных пошлин на европейский экспорт в США.

Несмотря на инициативу Франции по продвижению идеи «независимой Европы», европейские дипломаты в частных беседах признают, что регион остаётся уязвимым и не имеет единой стратегии на случай масштабного кризиса.

Сама риторика Трампа, его неоднозначные заявления о тарифах, союзниках по НАТО и отношении к Путину лишь усиливают тревогу в европейских столицах. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже предостерегла от надежд на возвращение к статус-кво: «Не стоит надеяться, что буря пройдет сама собой. Все не вернется к тому, как было — ни после окончания войны, ни после тарифной сделки, ни после следующих выборов. Этого просто не будет».

В условиях неопределённости Великобритания и Франция начали разрабатывать новые подходы к долгосрочной поддержке Украины — на случай, если США окончательно выйдут из процесса.