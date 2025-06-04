Азербайджан будет искать нефть и золото в Гвинее-Бисау

Гвинея-Бисау до конца 2025 года рассчитывает уточнить рамки перспективного сотрудничества с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR), сообщил эксклюзивно haqqin.az министр биоразнообразия, экологии и климатических действий Гвинеи-Бисау Вириато Луис Соарес Кассама.

«В прошлом месяце Баку посетила делегация Гвинея-Бисау, были переговоры с SOCAR и AzerGold. Началась конкретная работа по подготовке рамок возможного сотрудничества с этими азербайджанскими компаниями. В частности, нам важен опыт SOCAR по разведке и добыче нефти и газа на морских месторождениях, поскольку Гвинея-Бисау имеет перспективные углеводородные участки в береговой части Атлантического океана», — сообщил Соарес Кассама.

Что же касается ЗАО AzerGold, то в декабре 2024 года была достигнута договоренность о проведении оценки первичных запасов перспективных участков золота в Гвинее-Бисау, поскольку известно, что Африканский континент богат минеральными ресурсами.

«Горнодобывающая отрасль в Гвинея-Бисау находится на начальной стадии развития, и существует большая потребность в определении перспективных офшорных участков (помощь SOCAR) и участков по ценным металлам (содействие AzerGold) современными методами исследования», — подчеркнул Соарес Кассама.