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Азербайджанские баскетбольные арбитры назначены на матчи чемпионатов Европы

Отдел спорта
12:30 290

Азербайджанские баскетбольные арбитры категории ФИБА назначены на матчи чемпионатов Европы различных возрастов.

Судить встречи континентальных первенств будут Алекпер Гасанов, Руслан Халыгов, Урфан Байрамлы и Анастасия Сложеницина.

Алекпер Гасанов будет работать на чемпионатах Европы среди юношей в дивизионах «А» среди команд U-18 (Сербия, 26 июля - 3 августа) и U-16 (Грузия, 8-16 августа).

Руслан Халыгов поработает в Албании (юноши, U-16, дивизион «С», 5-13 июля), в Румынии (юноши, U-18, дивизион «B», 25 июля - 3 августа) и еще раз в Румынии (девочки, U-16, дивизион «А», 15-23 августа). 

Урфан Байрамлы также отправится в Румынию (юноши, U-18, дивизион «B», 25 июля - 3 августа), а затем в Северную Македонию (юноши, U-16, дивизион «B», 7-16 августа) и Турцию (девочки, U-20, дивизион «B», 20-29 августа).

А Анастасия Сложеницина поработает на чемпионате Европы U-18 в дивизионе «B» среди девушек, который пройдет с 4 по 13 июля.

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