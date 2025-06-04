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Так начиналась «Паутина»

видео
12:31 1691

Появилось видео того, как начиналась специальная операция Службы безопасности Украины «Паутина» по уничтожению российских стратегических бомбардировщиков в тыловых авиабазах.

Видео опубликовал УНИАН со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины (СБУ).

«Так начиналась «Паутина», - прокомментировал собеседник издания. В частности, на видео одна из фур, загруженная модульными домиками, отправляется в путь.

Напомним, что 1 июня Украина осуществила масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», направленную на российские авиабазы в глубоком тылу. По их данным, подготовка атаки велась в течение полутора лет, а целью были базы стратегической авиации, с которых осуществлялись пуски ракет по украинским городам. Беспилотники запускались из кузова грузовика, перевозившего каркасные дома. Атака была направлена на пять российских авиабаз, однако подтвержденные попадания зафиксированы только по двум из них. Георазведывательный эксперт Крис Биггерс (Chris Biggers) представил спутниковые снимки авиабазы Белая в Иркутской области, полученные от компании Umbra Space. На изображениях видны повреждения четырех самолетов Ту-95 и четырех Ту-22М3.

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