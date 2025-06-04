Сколько рейсов было совершено по маршруту Ереван – Баку?

С января по июнь 2025 года из Еревана в Баку и в обратном направлении было выполнено два государственных рейса. Об этом Sputnik Армения сообщили в министерстве территориального управления и инфраструктур Армении.

«В этом году был выполнен один рейс по маршруту Ереван – Баку и один – в обратном направлении. В обоих случаях на борту находились иностранные высокопоставленные лица», — сообщили в ведомстве.

В министерстве отметили, что не располагают дополнительной информацией, поскольку разрешения на выполнение государственных рейсов выдает МИД Армении.

Ранее сообщалось, что с 2020 года воздушное сообщение по маршруту Ереван – Баку – Ереван осуществляется исключительно в формате государственных рейсов для транспортировки международных делегаций. С начала запуска маршрута было выполнено 68 таких полетов.